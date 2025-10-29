Horóscopo del 29 de octubre: El Universo tiene mucho que ofrecerte

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La Luna te está ayudando en todo lo que ella puede para restablecer una armonía en tus emociones a través de un sextil positivo. Sabemos que estás pasando por momentos muy difíciles, pero es una excelente oportunidad para volver a tener paz en tú corazón y así tener un respiro. Es muy importante desarrollar estos procesos de integración emocional para superar los viejos recuerdos y cerrar ciclos más fácilmente.

TAURO: Alerta máxima. Tienes una oposición negativa con el planeta Mercurio y no es bueno estar hablando mal de las personas ni emitir juicios sin saber la verdad de los hechos. Podrías complicarte sin ninguna necesidad por estar hablando de más. Te recomiendo guardar silencio y ser prudente al extremo. Por favor, mantente tranquilo y desarrolla tu madurez para que todo sea perfecto y sin problemas. Es mejor evitar.

GÉMINIS: Estás muy feliz, gracias a Dios. Después de mucho tiempo, ahora es el momento de celebrar. Esta sensación de alegría es por un trígono positivo con la Luna. Debes hacer esfuerzos para mantener este estado emocional por más tiempo. En todo caso, esta energía es muy positiva para ti. Sigue adelante, celebrando que ya todo lo negativo terminó y ahora forma parte de tu pasado. Sigue enfocado en tu futuro.

CÁNCER: Júpiter transita por tu signo irradiando protección divina y abriendo los caminos hacia la prosperidad y la abundancia. Este es un tiempo sagrado, no dejes que su energía se disipe. Camina con firmeza, sin perder el rumbo ni apagar el ritmo de tu evolución. Al conectar con esta frecuencia, el flujo energético se armoniza, facilitando tus logros y acercándote con mayor facilidad a tus metas. La clave está en el agradecimiento.

LEO: Estás muy triste, el día de hoy estás complicado por una oposición con la Luna que te entrega energías negativas que se reflejan en tu estado anímico. Tus emociones están muy alteradas y genera un desequilibrio general que puede abrir la puerta a las enfermedades. Hay que tener mucho cuidado y evitar un estado depresivo sin sentido. El Universo tiene mucho que ofrecerte y es el momento de valorar lo bella que es la vida.

VIRGO: Sextil positivo con Mercurio. Excelente momento para agilizar lo que está pendiente en tu vida. Hay que seguir adelante y mejorar los aspectos, sobre todo, la salud. Mucho cuidado con el cuerpo físico. Una vez más, es importante resolver los temas relacionados con tu ser. Debes aguantar la presión con fuerza para que estés mejor y no se complique la situación. Ya estás por salir de este proceso negativo.

LIBRA: La maravillosa Luna te bendice con un poderoso trígono positivo, elevando tu energía y fortaleciendo tu camino. Estás atravesando un momento pleno de alegría y bienestar. Te sientes en óptimas condiciones y este es el momento perfecto para avanzar con firmeza en las estrategias que ya has trazado hacia tus metas. Todo fluye de manera armoniosa y esta racha de buenas energías promete extenderse por mucho más tiempo.

ESCORPIO: El Sol está transitando por tu signo astrológico, trayendo consigo una energía de calma, paz y equilibrio. Las dos luminarias más poderosas del firmamento te acompañan y te impulsan a seguir adelante, dejando atrás el peso del pasado reciente. Este es un momento propicio para reconectarte con Dios y trabajar en tus emociones más profundas, con el fin de superar la crisis y alcanzar una verdadera estabilización interior. Es tiempo de dar lo mejor de ti.

SAGITARIO: Estás bajo la influencia positiva de un sextil, lo que eleva tu estado anímico y te mantiene en una vibración muy favorable. La Luna te sonríe y te ofrece la oportunidad de alcanzar estabilidad emocional. Disfruta este momento de bienestar, pero no te estanques en la comodidad, la gloria es un paso, no un destino. Recuerda que en esta vida hemos venido a evolucionar, a crecer y a seguir caminando con conciencia por el sendero de la luz.

CAPRICORNIO: Se activó una cuadratura negativa con Venus, lo que te invita a trabajar mejor en tus emociones y definir lo que realmente sientes por ese ser especial que te rodea. Es momento de reflexionar y preguntarte si esta persona es la adecuada para construir una vida juntos o simplemente una relación pasajera sin mayor trascendencia. Estás en una encrucijada que te paraliza, consumiendo tu tiempo valioso y distrayéndote de tu verdadero camino.

ACUARIO: Estás súper alegre al ver que todo está mejorando y que puedes salir adelante con más fuerza. En esta oportunidad, la mágica Luna te está ayudando a nivelar tus emociones y buscar un equilibrio en tu vida. Ahora requieres mantenerte en ese elevado nivel para que tu energía positiva te envuelva y jamás retrocedas. El futuro te pertenece y la luz señala el sendero de Dios.

PISCIS: Se activó una conjunción con Saturno que está transitando en tu signo astrológico. Las emociones se cristalizan y te hacen un daño terrible en el sistema nervioso y en tu salud de manera general. Saturno, en estos momentos muy fuerte, busca la manera de desestabilizarte lo más que pueda. La Luna viene a salvarte y a protegerte por los próximos dos días. No debes bajar la guardia.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin