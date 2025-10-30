Horóscopo del 30 de octubre: Cuida mucho tu salud y bienestar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Mucho cuidado con el amor y las relaciones amorosas. En estos momentos tienes una oposición negativa con el planeta Venus, el encargado de amor en nuestras vidas. Es muy importante evitar discusiones y situaciones violentas. No es el momento para estar reclamando alguna situación o buscar el conflicto. Hay que dejar pasar algunas cosas para luego en el futuro retomarlas y solucionar todo con tu pareja.

TAURO: Tienes activa una oposición negativa con el Sol y debes estar atento para no bajar la guardia a nivel de salud. Esta posición planetaria te resta mucha energía positiva y te puede llevar a un estado depresivo. Hay que subir de nivel y dejar atrás todos esos procesos que en el pasado te hicieron daño. El perdón es necesario y hay que seguir adelante con el poder de Dios en tu camino. Cuida mucho tu salud y bienestar.

GÉMINIS: Tu situación sentimental se empieza a estabilizar. Venus, el planeta del amor te está ayudando con un trígono positivo espectacular. Ahora estÁs con más energías seductora y con grandes posibilidades de concretar una relación amorosa estable. Todo está a tu favor y ahora lo que queda es disfrutar de la velada y de la entrega de tu corazón a cupido para que todo pueda fluir de manera fácil.

CÁNCER: El Universo vuelve a abrirte senderos de avance, permitiéndote moverte con agilidad y firmeza, como tanto disfrutas. Durante la semana, un trígono armonioso con Marte potencia energías extraordinarias que te impulsan a actuar con coraje y enfoque. Este dinamismo favorece logros rápidos y eficaces, invitándote a tomar decisiones con seguridad. Es momento de materializar cambios profundos para sembrar transformaciones duraderas.

LEO: Hay que arrodillarse frente al creador todo poderoso y agradecer por su misericordia infinita y el perdón a tu alma. Estás viviendo ahora mismo un sextil positivo con Venus, el planeta del amor. Se requiere mucho amor en tu corazón para que te perdones a ti mismo y luego a los demás. Requieres de una profunda liberación y solo así, podrás llegar a ser feliz. Ya falta poco tiempo para volver a estar en libertad.

VIRGO: Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Tienes un sextil positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. Lo más difícil ya sucedió, ahora queda volver a desarrollar tu vida desde cero. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

LIBRA: El planeta del amor, Venus, está a tu favor y puede darte grandes beneficios. Estás viviendo momentos especiales donde se pueden manifestar energías positivas, llenas de pasión. Tienes que estar consciente del paso de Venus por tu signo y mantenerte alerta a las grandes oportunidades que se pueden manifestar en tu vida. En este periodo, podría nacer una excelente relación de pareja, para dar un cambio total.

ESCORPIO: El planeta Marte está pasando por tu signo astrológico y te está otorgando gran cantidad de energía positiva para que puedas avanzar de manera acelerada en todos tus procesos. Esta energía es tan fuerte que no puedes dormir y te sientes muy ansioso. Estás alterado y requieres drenar el exceso con actividades al aire libre o en el gimnasio. También podrías caminar con los pies descalzo y tener contacto con la naturaleza.

SAGITARIO: Estás atravesando un periodo crucial en el que estás enfrentando tus miedos más profundos y arraigados. Afortunadamente cuentas con el respaldo de Plutón a través de un sextil positivo, una energía que te impulsa a fortalecer tu estructura emocional y a sanar desde lo más íntimo de tu ser. Puede que estés viviendo uno de los momentos más importantes de tu vida, un proceso de transformación interna.

CAPRICORNIO: Bendiciones para ti en este día hermoso donde el planeta Marte te bendice con un sextil positivo que viene a refrescar tu cuerpo y a darte energía extra para que sigas adelante. Es importante avanzar y no prestar atención a las personas negativas que están a tu alrededor. Hay que seguir trabajando en tu desarrollo, apenas estás comenzado. Déjate fluir y confía en Dios que nunca te abandona y siempre está a tu lado.

ACUARIO: Una poderosa cuadratura con el planeta Mercurio te pone contra la pared. Todo es más lento y no se avanza casi nada. Estás muy atrapado y se frenó el flujo de energía. El Universo te está conteniendo. La vida se complica y debes evitar la desesperación. Mantén la calma para evitar males mayores. Relájate lo más que puedas para que la situación se disperse y vuelva a alejarse esas malas energías. La clave es dejar fluir.

PISCIS: La conexión con Dios se debe seguir cultivando. No puedes olvidarte de él jamás. En esta oportunidad estás conectado de manera directa a través del paso de Neptuno por tu signo astrológico. No puedes separarte del señor todo poderoso. Es una lección que permanecerá a tu lado por siempre. Es muy lindo saber que no estás solo y sentir su presencia en cada minuto de tu vida. Abre tu corazón para ser fuente de luz.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin