Horóscopo del 31 de octubre: Debes pisar tierra y evitar malos entendidos

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Desde hace tiempo ya sientes las energías poderosas del planeta Plutón. El Universo te está obligando a realizar cambios distriticos y fuertes con gran profundidad en tu vida. Al final de todo, serás otra persona, más humana y sensible. Será difícil al inicio, pero será excelente al pasar la prueba. Así funciona la evolución, es fuerte al inicio, pero luego es muy gratificante. Una vez más, todo lo que pasa, es para un bien y para mejorar.

TAURO: Tu oposición con Marte indica un momento de gran tensión y desafío. Es fundamental que prestes atención a tus acciones y reflexiones con cautela. Existe la posibilidad que estés cometiendo errores significativos, por lo que hacer una pausa para evaluar y corregir el rumbo puede evitar mayores dificultades en el futuro. Actuar con honestidad y equilibrio te ayudará a comprender mejor la situación. Si consideras que es necesario pedir perdón, hazlo con sinceridad y apertura.

GÉMINIS: Estás pasando por un periodo de tiempo donde estás trabajando tus miedos más fuertes a nivel interior. Tienes la ayuda de Plutón con un trígono positivo que te va ayudar a mejorar tu estructura emocional. Quizás estás viviendo uno de los momentos más importante de tu vida. Hay un proceso interno que te lleva al siguiente nivel evolutivo, pero debes seguir sin miedo para resolver y desmoronar todos los obstáculos.

CÁNCER: Hoy es un día excelente para resolver cualquier conflicto. Está activo un trígono positivo con el planeta Mercurio que es una herramienta poderosa de la comunicación. Esta energía está a tu favor y te permite avanzar con ella para solucionar cualquier situación que amerite el diálogo. Es mejor dejar atrás situaciones que no tienen ninguna importancia y que generan conflicto. Suelta, perdona, libera y avanza de manera más positiva.

LEO: Tienes una cuadratura negativa con Marte y estás en un instante muy peligroso. Debes cuidar mejor lo que haces. Es muy importante chequear bien tus acciones. Es muy posible que estés cometiendo grandes errores y es mejor hacer un alto para que evites males mayores en el futuro. Es mejor frenar ahora y rectificar. Debes ser honesto y verificar con equilibrio lo que está sucediendo. Si debes pedir perdón, hazlo.

VIRGO: Estás bajo la influencia de una oposición con la Luna, lo que puede generar cierta inestabilidad emocional. Es preferible mantener la calma y evitar tomar decisiones importantes o emprender algo distinto. Lo más sabio es quedarte en quietud y buscar mayor paz en tu corazón. Este es un momento propicio para preservar la armonía y hacer una pausa consciente. Relájate tanto como puedas y enfócate en actividades que nutran tu mundo interior.

LIBRA: Estás viviendo una cuadratura negativa con Júpiter. Esta posición planetaria te indica que no es el momento para las especulaciones ni tampoco para los juegos de azar. Debes pisar tierra y evitar malos entendidos. No entres en ninguna actividad especulativa que carezca de elementos sólidos y firmes. Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro. Busca la manera de estar estable y tranquilo.

ESCORPIO: Mercurio te está acelerando todos los procesos que estaban estancados y ahora se van a agilizar a gran velocidad. En pocos días todo va a mejorar y estarás en una mejor situación. Seguramente verás un avance tremendo y debes aprovechar este inmenso impulso para concretar tus planes. Una vez más, el Universo te está ayudando, pero al final, es de ti que dependen los resultados y las glorias alcanzadas.

SAGITARIO: La situación en el amor y las pasiones se pueden complicar con resultados negativos. En estos momentos tienes una cuadratura con Venus y debes tener mucho cuidado. No discutas ni busques el conflicto. Debes tener mucho cuidado porque la discusión puede ser muy violenta y el problema se te puede escapar de tus manos. Pendiente de no caer en provocaciones que te haga tu pareja.

CAPRICORNIO: Hay que doblar rodillas y darle las gracias a Dios por permitirte la vida. Has vivido momentos muy difíciles y ahora es importante el agradecimiento. Conversa con la divinidad, gracias a un sextil positivo con el planeta Mercurio. Se te brinda la oportunidad de tener un contacto celestial. Pide ayuda para soportar estos instantes y así superarlos con amor y aceptación. Todo lo que viene es para mejor y para que estés en el camino del señor.

ACUARIO: La cuadratura con Marte te sitúa en un momento delicado donde cada acción puede tener repercusiones profundas. Es esencial que observes con plena conciencia lo que estás haciendo y te permitas un espacio de reflexión sincera. Podrías estar transitando errores que, si no se detienen a tiempo, podrían generar consecuencias mayores. La pausa no es debilidad, es sabiduría. La energía marciana puede impulsarte al conflicto, pero también puede ser canalizada hacia la transformación.

PISCIS: Estás atravesando un excelente momento a nivel emocional y te sientes con mucha seguridad en tus procesos. La mágica Luna te está ayudando a establecer un equilibrio en tu vida. Debes aprovechar y lograr mejorar tus vibraciones. Siempre es mejor afrontar y asegurar lo que sientes, para luego expresarlo y demostrarlo. Llegó el momento del desarrollo y madurez para que puedas ser verdaderamente feliz en la vida.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin