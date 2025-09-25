3 recetas con quinoa: un superalimento que funciona en platos salados y dulces

Acá te dejamos tres recetas fáciles de hacer con este "pseudocereal" versátil para preparar desayuno, merienda y cena.
Desayuno: Tazón de quinua con frutas y nueces
Este desayuno es una excelente alternativa a la avena, que te mantendrá lleno de energía durante toda la mañana.
Ingredientes:
- 1/2 taza de quinua cocida.
- 1/2 taza de leche (puede ser de vaca, almendras o coco).
- 1 cucharadita de miel.
- Frutas frescas a elección (rodajas de cambur, fresas, mango).
- Nueces o almendras picadas.
- Canela en polvo al gusto.
Preparación:
- En una olla pequeña, combina la quinua cocida, la leche y la canela. Calienta a fuego medio hasta que la mezcla esté caliente y cremosa.
- Endulza con la miel y revuelve bien.
- Sirve en un tazón y decora con las frutas frescas y las nueces picadas.
Merienda: Bolitas de quinua y mantequilla de maní
Una merienda rápida y nutritiva que puedes llevar a cualquier parte. Lo mejor de todo ¡No requieren cocción!.
Ingredientes:
- 1 taza de quinua cocida y fría.
- 1/2 taza de avena.
- 1/2 taza de mantequilla de maní (o de almendras).
- 1/4 taza de miel.
- Un puñado de chispas de chocolate amargo o frutos secos picados.
Preparación:
- En un tazón, mezcla la quinua cocida, la avena, la mantequilla de maní y la miel. Combina bien hasta que se forme una masa pegajosa.
- Agrega las chispas de chocolate o los frutos secos y mezcla para distribuirlos uniformemente.
- Toma pequeñas porciones de la mezcla y forma bolitas del tamaño de una nuez.
- Colócalas en una bandeja con papel de hornear y refrigera por al menos 30 minutos para que se endurezcan.
Cena: Ensalada de quinua y pollo a la parrilla
Una combinación nutritiva y ligera, perfecta para una comida de la noche. Puedes adaptarla con los vegetales que tengas en casa.
Ingredientes:
- 1 taza de quinua cocida.
- 1 pechuga de pollo a la parrilla, cortada en cubos.
- 1/2 pepino, picado.
- 1/2 taza de tomates cherry, cortados por la mitad.
- 1/4 de cebolla morada, finamente picada.
- Un puñado de perejil o cilantro fresco, picado.
Para el aderezo:
- 3 cucharadas de aceite de oliva.
- Jugo de 1 limón.
- Sal y pimienta al gusto.
Preparación:
- En un tazón grande, combina la quinua cocida, el pollo a la parrilla, el pepino, los tomates cherry, la cebolla morada y el perejil.
- En un recipiente pequeño, mezcla los ingredientes del aderezo: aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.
- Vierte el aderezo sobre la ensalada y revuelve bien para que todos los ingredientes queden cubiertos.
- Sirve de inmediato.
Con estas recetas fáciles puedes incorporar la quinua en tu dieta de una forma deliciosa y variada.
Visita nuestra sección Variedades
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube