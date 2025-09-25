3 recetas con quinoa: un superalimento que funciona en platos salados y dulces

Suscríbete a nuestros canales

Acá te dejamos tres recetas fáciles de hacer con este "pseudocereal" versátil para preparar desayuno, merienda y cena.

Desayuno: Tazón de quinua con frutas y nueces

Este desayuno es una excelente alternativa a la avena, que te mantendrá lleno de energía durante toda la mañana.

Ingredientes:

1/2 taza de quinua cocida.

1/2 taza de leche (puede ser de vaca, almendras o coco).

1 cucharadita de miel.

Frutas frescas a elección (rodajas de cambur, fresas, mango).

Nueces o almendras picadas.

Canela en polvo al gusto.

Preparación:

En una olla pequeña, combina la quinua cocida, la leche y la canela. Calienta a fuego medio hasta que la mezcla esté caliente y cremosa. Endulza con la miel y revuelve bien. Sirve en un tazón y decora con las frutas frescas y las nueces picadas.

Merienda: Bolitas de quinua y mantequilla de maní

Una merienda rápida y nutritiva que puedes llevar a cualquier parte. Lo mejor de todo ¡No requieren cocción!.

Ingredientes:

1 taza de quinua cocida y fría.

1/2 taza de avena.

1/2 taza de mantequilla de maní (o de almendras).

1/4 taza de miel.

Un puñado de chispas de chocolate amargo o frutos secos picados.

Preparación:

En un tazón, mezcla la quinua cocida, la avena, la mantequilla de maní y la miel. Combina bien hasta que se forme una masa pegajosa. Agrega las chispas de chocolate o los frutos secos y mezcla para distribuirlos uniformemente. Toma pequeñas porciones de la mezcla y forma bolitas del tamaño de una nuez. Colócalas en una bandeja con papel de hornear y refrigera por al menos 30 minutos para que se endurezcan.

Cena: Ensalada de quinua y pollo a la parrilla

Una combinación nutritiva y ligera, perfecta para una comida de la noche. Puedes adaptarla con los vegetales que tengas en casa.

Ingredientes:

1 taza de quinua cocida.

1 pechuga de pollo a la parrilla, cortada en cubos.

1/2 pepino, picado.

1/2 taza de tomates cherry, cortados por la mitad.

1/4 de cebolla morada, finamente picada.

Un puñado de perejil o cilantro fresco, picado.

Para el aderezo:

3 cucharadas de aceite de oliva.

Jugo de 1 limón.

Sal y pimienta al gusto.

Preparación:

En un tazón grande, combina la quinua cocida, el pollo a la parrilla, el pepino, los tomates cherry, la cebolla morada y el perejil. En un recipiente pequeño, mezcla los ingredientes del aderezo: aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Vierte el aderezo sobre la ensalada y revuelve bien para que todos los ingredientes queden cubiertos. Sirve de inmediato.

Con estas recetas fáciles puedes incorporar la quinua en tu dieta de una forma deliciosa y variada.

