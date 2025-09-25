Salud

3 recetas con quinoa: un superalimento que funciona en platos salados y dulces

La quinua es altamente valorada por su perfil nutricional completo y sus numerosos beneficios para la salud.

Por Martha Rodríguez
Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 09:00 am
3 recetas con quinoa: un superalimento que funciona en platos salados y dulces
Foto: Freepik

Acá te dejamos tres recetas fáciles de hacer con este "pseudocereal" versátil para preparar desayuno, merienda y cena.

Desayuno: Tazón de quinua con frutas y nueces

Este desayuno es una excelente alternativa a la avena, que te mantendrá lleno de energía durante toda la mañana.

Ingredientes:

  • 1/2 taza de quinua cocida.
  • 1/2 taza de leche (puede ser de vaca, almendras o coco).
  • 1 cucharadita de miel.
  • Frutas frescas a elección (rodajas de cambur, fresas, mango).
  • Nueces o almendras picadas.
  • Canela en polvo al gusto.

Preparación:

  1. En una olla pequeña, combina la quinua cocida, la leche y la canela. Calienta a fuego medio hasta que la mezcla esté caliente y cremosa.
  2. Endulza con la miel y revuelve bien.
  3. Sirve en un tazón y decora con las frutas frescas y las nueces picadas.

Merienda: Bolitas de quinua y mantequilla de maní

Una merienda rápida y nutritiva que puedes llevar a cualquier parte. Lo mejor de todo ¡No requieren cocción!.

Ingredientes:

  • 1 taza de quinua cocida y fría.
  • 1/2 taza de avena.
  • 1/2 taza de mantequilla de maní (o de almendras).
  • 1/4 taza de miel.
  • Un puñado de chispas de chocolate amargo o frutos secos picados.

Preparación:

  1. En un tazón, mezcla la quinua cocida, la avena, la mantequilla de maní y la miel. Combina bien hasta que se forme una masa pegajosa.
  2. Agrega las chispas de chocolate o los frutos secos y mezcla para distribuirlos uniformemente.
  3. Toma pequeñas porciones de la mezcla y forma bolitas del tamaño de una nuez.
  4. Colócalas en una bandeja con papel de hornear y refrigera por al menos 30 minutos para que se endurezcan.

Cena: Ensalada de quinua y pollo a la parrilla

Una combinación nutritiva y ligera, perfecta para una comida de la noche. Puedes adaptarla con los vegetales que tengas en casa.

Ingredientes:

  • 1 taza de quinua cocida.
  • 1 pechuga de pollo a la parrilla, cortada en cubos.
  • 1/2 pepino, picado.
  • 1/2 taza de tomates cherry, cortados por la mitad.
  • 1/4 de cebolla morada, finamente picada.
  • Un puñado de perejil o cilantro fresco, picado.

Para el aderezo:

  • 3 cucharadas de aceite de oliva.
  • Jugo de 1 limón.
  • Sal y pimienta al gusto.

Preparación:

  1. En un tazón grande, combina la quinua cocida, el pollo a la parrilla, el pepino, los tomates cherry, la cebolla morada y el perejil.
  2. En un recipiente pequeño, mezcla los ingredientes del aderezo: aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.
  3. Vierte el aderezo sobre la ensalada y revuelve bien para que todos los ingredientes queden cubiertos.
  4. Sirve de inmediato.

Con estas recetas fáciles puedes incorporar la quinua en tu dieta de una forma deliciosa y variada.

 

 

Visita nuestra sección Variedades 

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
tecnologia
Amazon
Estados Unidos
Jueves 25 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América