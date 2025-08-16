Alerta con este mineral que se ha convertido en el suplemento alimenticio de moda: puede generar infartos y pérdida de masa muscular

Suscríbete a nuestros canales

El magnesio es un mineral esencial para la salud humana, pues es necesario para más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo. El magnesio “ayuda a mantener el funcionamiento normal de músculos y nervios, brinda soporte a un sistema inmunitario saludable, mantiene constantes los latidos del corazón y ayuda a que los huesos permanezcan fuertes”.

Además, este mineral según investigaciones en curso, puede jugar un papel importante en la prevención y manejo de trastornos como presión arterial alta, enfermedades cardíacas y diabetes.

¿Para qué sirve el magnesio?

Refiere El País que este mineral permite mantener una salud ósea adecuada, regula el sistema nervioso, minimiza la fatiga o promueve un buen tono muscular.

Lo ideal es que su consumo se dé a través de la dieta diaria, es decir, por medio de los alimentos que se ingieren. En caso de que no sea posible, se recomienda tomar suplementos.

Sin embargo, actualmente no se aconseja tomar suplementos de magnesio, a menos que un profesional de la salud así lo indique. ¿La razón? Detrás de la promesa de energía, descanso reparador y mejora del rendimiento físico, el consumo de este mineral esconde algunos peligros para la salud.

Habla la experta

Fiorella Palmas Candía, médica y miembro del comité gestor del área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) explicó a Redacción Médica que el magnesio es necesario para que la insulina funcione correctamente, e influye directamente en la forma en que las células convierten la glucosa en energía.

Es decir, la suplementación con magnesio está respaldada por evidencias sólidas, pero también existen riesgos clínicos asociados a una ingesta excesiva que puede provocar descenso de la presión arterial, ritmos cardíacos anormales, atonía e incluso parálisis muscular, pérdida muscular, dificultad para respirar, y paros cardíacos o infartos.

