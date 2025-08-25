¡Alerta de la Clínica Mayo!: solo 6 medicinas están aprobadas por la FDA para bajar de peso

Suscríbete a nuestros canales

¿Son buenas las medicinas para bajar de peso? Muchas son las opciones que se encuentran disponibles en el mercado, pero no todas son eficientes ni recomendadas por muchas razones.

Si se tiene algún problema de salud como diabetes o hipertensión, por ejemplo, alguno de estos medicamentos puede no ser realmente efectivos, y hasta complicar su condición.

¿Qué tan seguras son las medicinas para bajar de peso?

Comparte el sitio web de Brown Health que existe una variedad de medicamentos aprobados para ayudar a las personas a perder peso, y cada uno funciona de forma diferente, presenta distintos efectos secundarios y posibles beneficios.

Además, acota que cada persona responde de forma distinta a los diferentes medicamentos, según su genética, historial médico y estilo de vida.

En tal sentido, la recomendación de los expertos es que antes de comenzar a beber alguno de ellos, se consulte con un médico, para que sea quien recete el más idóneo según sus necesidades.

En la actualidad se ha venido popularizando el uso de Ozempic, un medicamento para tratar la diabetes, como una alternativa para perder peso

No obstante, expertos de la Clínica Mayo comparten cuáles son los medicamentos que están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para bajar de peso:

1. Bupropión y naltrexona (Contrave)

2. Liraglutida (Saxenda)

3. Orlistat (Xenical, Alli)

4. Fentermina y topiramato (Qsymia)

5. Semaglutida (Wegovy)

6. Setmelanotida (Imcivree)

Todos ellos, aunque resultan una solución para adelgazar, es mejor que antes de decidirse por alguno, consulte con un médico de confianza para que le evalúe y recete y así evitar riesgos con la salud.

De igual manera, es clave complementar la toma de cualquiera de estas medicinas con una dieta saludable y una buena rutina de ejercicios.

