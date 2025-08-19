Secreto milagroso: las 4 bebidas para las noches que más ayudan a bajar de peso

Suscríbete a nuestros canales

¿Estás buscando bajar de peso? Independientemente de cuál sea la razón que te lleve a perder kilos, la recomendación es hacerlo de forma saludable, y así evitar problemas que puedan comprometer la salud.

Es decir, es fundamental adoptar un enfoque que combine una alimentación equilibrada con actividad física regular. Refiere la Inteligencia Artificial que este enfoque implica reducir la ingesta calórica, aumentar el gasto energético a través del ejercicio y mantener estos cambios a largo plazo.

¿Qué es bueno para bajar de peso?

Expertos del National Institute og Diabetes and Digestive and Kidney Diseases aconsejan que para bajar de peso se tiene que comer menos calorías y aumentar la cantidad de ejercicios o actividad física que se hace cada día.

La recomendación es seguir un plan de alimentación saludable que reemplace las opciones menos saludables con una mezcla de frutas, vegetales, granos integrales, alimentos con proteína y productos lácteos en grasa”.

Por otra parte, expertos de la Clínica Mayo sugieren fijarse objetivos que puedan alcanzar, mantenerse activo y disfrutar de alimentos saludables. Reducir la cantidad de calorías de los alimentos y bebidas, no tiene que traducirse en una comida aburrida, la clave está en escoger y combinar bien los alimentos y bebidas.

En acción

Una manera de perder peso sin someterse a una dieta, consiste en incluir bebidas que favorezcan la sensación de saciedad, estimulen el metabolismo y mejoren la digestión.

Desde la web de MSN se comparte que algunas bebidas consumidas antes de acostarse son favorables, entre ellas:

1. Kéfir natural sin azúcar. Esta bebida fermentada rica en proteínas, es buena para el metabolismo y la digestión, además, ayuda a mantener la masa muscular y prolonga la sensación de saciedad señala Chis Mohr, un experto dietista.

2. Batido de queso y frutas. Se puede beber por las noches, pues es una bebida rica en proteínas y sin azúcares añadidos.

3. La leche caliente. Es otra alternativa, la cual no solo ayuda a tener un mejor sueño, también gracias a su componente de triptófano, influye en el control del apetito y el peso.

4. Infusiones sin azúcar, como la manzanilla, que ayudan a la digestión, relajarse y mejora el metabolismo por la noche.

