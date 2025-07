¡Alerta en la playa durante tus vacaciones! Esto debes hacer si te pica una medusa: evita el dolor punzante, ardor y escozor

Suscríbete a nuestros canales

Las medusas son animales marinos pertenecientes al grupo de los cnidarios, organismos caracterizados por poseer células urticantes llamadas cnidocitos o nematocistos. Estas células contienen un filamento tóxico que se dispara al contacto, inyectando veneno en la piel de la víctima.

Muchas especies liberan este veneno como mecanismo de captura de presas o defensa. Incluso las medusas muertas que se encuentran en la orilla pueden seguir causando picaduras durante días o semanas, ya que sus nematocistos permanecen activos.

En zonas hibéricas, las especies como la carabela portuguesa, la medusa común o la medusa huevo frito suelen causar numerosas atenciones médicas en verano. Aunque la mayoría de las picaduras no representa un peligro grave, sí producen mucho dolor, enrojecimiento, ardor, sensación de quemadura y pequeñas marcas en la piel.

Foto: Freepik

¿Qué hacer ante una picadura de medusa?

El protocolo recomendado por el portal Mejor con Salud es claro y, siguiendo estos pasos, ayudará a minimizar complicaciones:

- No entres en pánico y sal del agua con calma. Mantener la tranquilidad te permitirá evitar movimientos bruscos que pueden aumentar la liberación de veneno.

- Enjuaga la zona afectada con agua salada, sin frotar ni rascar, para no activar más toxinas. No uses agua dulce, ya que esa diferencia de salinidad puede provocar una mayor liberación de veneno.

- Retira los restos de tentáculos usando una pinza, tarjeta rígida o guantes. No los toques directamente con las manos, pues aún pueden inyectar veneno.

- Aplica compresas frías durante al menos 15 minutos, sin presionar ni frotar la zona, para aliviar el dolor y reducir la inflamación.

- Acude a un socorrista o puesto de salud si está disponible. Aunque no sea grave, te pueden ayudar y revisar la herida, y en caso de duda evaluar el tipo de medusa.

- Desinfecta la zona durante dos o tres días con alcohol yodado, de 2 a 3 veces al día. También pueden usarse pomadas antihistamínicas o antisépticas hasta que la lesión mejore.

- Observa posibles síntomas de alerta, como dificultad para respirar, mareos, náuseas, vómitos o hinchazón generalizada. En caso de presentarse, busca atención médica inmediata. En especial, niños, personas mayores y alérgicos requieren mayor vigilancia.

