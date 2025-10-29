Alerta para su salud renal: estas bebidas muy populares que consumes a diario dañan tus riñones y no lo sabias

Suscríbete a nuestros canales

La salud de los riñones no depende exclusivamente de beber la cantidad correcta de agua, también existen factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el uso prolongado de analgésicos y antiinflamatorios, las dietas altas en sodio, el consumo excesivo de alcohol y la exposición a toxinas. Además de otros factores que incluye las enfermedades autoinmunes, infecciones y cálculos renales, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Qué hábitos dañan los riñones?

Algunos hábitos que se adoptan pueden dañar los riñones y la persona ni se entera hasta cuando ya es tarde.

Según los expertos de la Federación Nacional de Asociaciones para la lucha contra las enfermedades del riñón indican que los hábitos comunes que ponen en riesgo la salud renal se encuentran una dieta rica en sal y azúcares, abusar de los analgésicos, fumar, no beber suficiente agua, no dormir lo necesario, y no moverse lo suficiente.

Otro hábito que puede estar comprometiendo la salud de los riñones es el consumo diario de algunas bebidas.

¡Peligroso!

El Hospital Universitario San Ignacio comparte que la bebida más peligrosa y que no debería consumirse es el alcohol, “pues es uno de los principales causantes de dañar diversos órganos, especialmente el riñón”.

Pero, además de las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas como las gaseosas, tanto dietéticas como normales. “De acuerdo con el National Institutes of Health (NIH), las gaseosas o refrescos tienen grandes cantidades de azúcar y en ocasiones reemplazan el consumo de agua natural, la cual es necesaria para mantener hidratados y en buen estado los riñones.

Por otro lado, los refrescos contienen ácido fosfórico, un ingrediente que está asociado con enfermedades renales, por lo que expertos aseguran que afectan directamente a quienes beben dos o más gaseosas o refrescos al día”.

Las bebidas energéticas o bebidas deportivas, y los zumos industriales de frutas también perjudican la salud de los riñones si se consumen diariamente.

