Aprende a preparar el mejor remedio casero para combatir los hongos en las uñas: así debes aplicarlo

La humedad es uno de los factores más comunes que genera la aparición de hongos en las uñas, ya que, las bacterias tienden a proliferarse y de no ser tratadas a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clínic, utilizar calzados que generen exceso de calor en los pies también genera la aparición de hongos.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir los hongos, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

La mezcla de bicarbonato de sodio con vinagre es una excelente opción para combatir los hongos en las uñas, gracias a las propiedades antisépticas que contienen ambos ingredientes.

¿Cómo debes aplicar la mezcla en las uñas?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mezcla una vez al día directamente en la zona afectada y deje actuar el producto durante 20 minutos, posteriormente, debe retirar los excesos con un algodón húmedo.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la uña.

En definitiva, para mantener las uñas en óptimas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

