Así puedes evitar una cirugía de espalda: médico experto recomienda prevención y ejercicios prácticos en casa

El dolor de espalda es una de las dolencias más comunes que afecta la calidad de vida de las personas. Desde un evento agudo e intenso hasta una molestia crónica, sus causas pueden ser variadas y sus efectos incapacitantes. ¿Qué hacer ante este escenario? Te contamos.

¡No quiero pasar por quirófano!

Cuando un paciente ha probado diversos “tratamientos caseros”, la angustia y la negación pueden paralizar la intención de resolver el problema con intervención médica.

Sin embargo, de acuerdo a lo que aclara el doctor Radovan Sancevic, neurocirujano y especialista en cirugía de mínima invasión del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), la causa más frecuente de dolor de espalda es una afección conocida como dolor agudo de espalda.

Dicha patología “es el clásico evento que te dice el paciente: 'Doctor, me agaché o me moví y me vino un dolor intenso, agudo, inmediato, pero tan intenso que no me puedo mover’”, relata el especialista.

Este dolor, aunque dramático, suele ser de corta duración y se produce por una fisura en el anillo fibroso del disco intervertebral. El doctor Sancevic destaca que alrededor del 90% de las personas con esta dolencia mejoran con el tratamiento médico convencional, sin necesidad de cirugía.

Sin embargo, aclara que "cuando la condición amerita una cirugía se puede operar con una guía fluoroscópica en tiempo real, lo que reduce significativamente el margen de error".

Prevención y ejercicios prácticos

Más allá de los tratamientos, la prevención es fundamental para mantener una espalda sana. Por ello, se recomienda realizar a diario una serie de ejercicios sencillos:

1. Estiramiento de gato-vaca: En posición de cuatro patas, arquea la espalda hacia arriba (como un gato) y luego déjala caer (como una vaca). Esto ayuda a movilizar la columna.

2. Abrazo de rodillas al pecho: Acuéstate boca arriba y abraza una o ambas rodillas hacia el pecho. Mantén la posición para estirar la espalda baja.

3. Inclinación pélvica: Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas. Presiona la espalda baja contra el suelo y contrae los músculos abdominales.

Dado que el dolor de espalda puede ser incapacitante, el neurocirujano Radovan Sancevic recomienda siempre acudir a cita médica ante los síntomas persistentes aunque sean leves, para contar con una evaluación precisa.

