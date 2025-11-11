¿Ataques de pánico? Serán cosa del pasado: aplica esta técnica casera que solo necesita agua con hielo

Suscríbete a nuestros canales

El estrés es una de las causas más comunes por la cual el sistema cerebral y nervioso se altera, ya que, no permite que las funciones cognitivas se desarrollen correctamente, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, los cambios hormonales constantes también pueden generar la presencia de ansiedad o depresión.

Por lo tanto, actualmente el mercado farmacéutico ofrece una amplia variedad de tratamientos para combatir los ataques de pánico, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el hielo es ideal para relajar el sistema nervioso.

¿Cómo debes utilizar el hielo para calmar el ataque de pánico?

Lo más recomendable es que la persona sumerja la cara en agua con hielo durante un minuto en tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema nervioso.

A su vez, es propicio acotar que si los ataques de pánico son continuos lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar los ataques de pánico la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

