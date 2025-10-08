¡Avance clave! La ciencia revela la base de la misteriosa "niebla mental" del COVID persistente

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de los años, el COVID persistente sigue siendo un desafío de salud pública. Esta condición crónica afecta a millones de personas y presenta síntomas variados, siendo el más común y debilitante la niebla mental o deterioro cognitivo, que afecta a más del 80% de los pacientes. Este síntoma dificulta la capacidad para trabajar y realizar actividades diarias, generando un enorme impacto socioeconómico.

El misterio molecular al descubierto

Hasta ahora, las causas subyacentes de la niebla mental eran poco claras, dificultando el diagnóstico y el desarrollo de tratamientos. Sin embargo, un equipo de la Universidad de la Ciudad de Yokohama, Japón, dirigido por el profesor Takuya Takahashi, ha logrado un avance significativo.

Los investigadores plantearon la hipótesis de que el problema podría estar en los receptores AMPA (AMPAR), moléculas esenciales para la memoria y el aprendizaje en el cerebro.

El receptor AMPA y la confusión mental

Utilizando una técnica de imagen cerebral innovadora llamada [11C]K-2 AMPAR PET imaging, el equipo comparó a 30 pacientes con COVID persistente y 80 individuos sanos.

Los resultados fueron contundentes: los pacientes con niebla mental mostraron un aumento notable y generalizado en la densidad de AMPAR en sus cerebros. En otras palabras, cuanto mayor era la actividad de este receptor, más grave era la confusión mental.

Implicaciones para el diagnóstico y tratamiento

Este descubrimiento es crucial. Por un lado, el aumento del AMPAR sirve como un biomarcador objetivo. Los datos de imagen permitieron distinguir a los pacientes de los individuos sanos con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 91%, lo que podría conducir a diagnósticos más precisos.

Por otro lado, el AMPAR se convierte en un objetivo terapéutico prometedor. El profesor Takahashi sugiere que los fármacos que puedan suprimir la actividad excesiva de este receptor podrían ser una vía para mitigar la niebla mental. Este trabajo valida la condición como un "trastorno clínico legítimo" y acelera la búsqueda de terapias efectivas.

