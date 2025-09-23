Bacterias intestinales se entienden directamente con las neuronas: se abre una puerta a nuevos tratamientos para la salud mental

Suscríbete a nuestros canales

Un estudio publicado en la revista Scientific Reports por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Turín revela que ciertas bacterias intestinales, como Lactiplantibacillus plantarum, pueden modificar directamente la actividad neuronal mediante contacto físico.

Eje Intestino-Cerebro

Siempre hemos sabido que lo que ocurre en nuestro intestino tiene un impacto en nuestro cerebro. La microbiota intestinal, ese ecosistema de billones de microorganismos, influye en nuestro estado de ánimo, comportamiento y salud mental a través de vías complejas, como la producción de neurotransmisores o la activación del sistema inmune.

Sin embargo, un nuevo estudio de la investigadora Celia Herrera-Rincón, de la UCM, ha revelado un mecanismo asombrosamente directo: las bacterias pueden tocar y cambiar la actividad de las neuronas.

Desarrollo: un lenguaje bioeléctrico compartido

El equipo de investigación desarrolló un modelo único que les permitió observar en tiempo real la interacción entre neuronas del cerebro y una bacteria específica, Lactiplantibacillus plantarum, comúnmente encontrada en alimentos fermentados y conocida por sus beneficios probióticos.

Lo que encontraron fue sorprendente: cuando la bacteria se adhería a la superficie de la neurona, sin invadirla, provocaba cambios inmediatos en su actividad eléctrica. Los investigadores observaron que esta interacción modificaba la expresión de genes clave relacionados con la plasticidad cerebral, la inflamación e incluso enfermedades como la demencia o la depresión.

Como explica el investigador Juan Lombardo-Hernández, este hallazgo sugiere que bacterias y neuronas, aunque de reinos biológicos distintos, podrían estar compartiendo un lenguaje basado en señales bioeléctricas.

Este contacto físico directo es un cambio de paradigma total, ya que hasta ahora se creía que toda la comunicación entre la microbiota y el cerebro era indirecta. Este estudio permitirá desarrollar a futuro terapias innovadoras que utilicen microorganismos vivos o inactivos para tratar afecciones neurológicas.

