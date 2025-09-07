Brazos firmes y definidos con ejercicios sencillos en casa: afamada fisioterapeuta Alexandra Carrasco ofrece trucos milagrosos

Suscríbete a nuestros canales

Con el pasar del tiempo, la gravedad hace estragos en nuestro cuerpo, y la piel de nuestros brazos nos pasa factura perdiendo tonicidad y elasticidad. Y esto se agrava si no hemos mantenido una vida saludable y activa.

Pero no te preocupes si ya padece de los llamados “brazos de murciélago”, ya que con actividad física podrás revertirlo. Y si aún no lo tienes, es mejor prevenir que lamentar.

A continuación, te dejamos estos tres simples ejercicios recomendados por la fisioterapeuta Alexandra Carrasco para que prevengas o elimines esa piel que cuelga de nuestros brazos entre la axila y el codo, el llamado tríceps braquial.

Brazos tonificados

Estiramiento de tríceps por la espalda

Nos paramos frente al espejo y flexionamos un poco las piernas. Levantamos nuestros brazos y con una pequeña pesa en las manos, o simplemente entrelazando nuestros dedos, bajamos suavemente los antebrazos hacia nuestra espalda. Siempre teniendo en cuenta que los codos no deben moverse y siempre deben estar alineados con nuestros hombros.

Flexiones

Este ejercicio nos fortalecerá pecho y tríceps y se puede realizar de dos maneras. Los principiantes pueden apoyar sus rodillas en el suelo apoyando la punta de los dedos de los pies al suelo, mientras flexionamos nuestros brazos, bajando lo más posible al suelo.

Los más avanzados y en forma, podrán colocar el cuerpo paralelo al suelo apoyados de las manos y piel, teniendo los brazos a la altura de los hombros, y flexionar de manera de pegar la barbilla al suelo.

Fondos con una silla

Nos sentamos en la punta de una silla o cualquier superficie dura. Estiramos las piernas hacia el frente y colocamos nuestras manos al borde del asiento a la altura de nuestros hombros. Seguidamente, debemos bajar y subir flexionando lentamente nuestros brazos, apuntando los codos hacia la parte trasera de nuestro cuerpo. Debemos evitar que los hombros se “hundan” mientras flexionamos. Si colocas las piernas a una altura mayor del suelo cambiará nuestro ángulo de flexión, por lo que hará trabajar otro grupo de músculos del tríceps.

