Cáncer de pulmón y cerebro: Universidad de Stanford descubre rol del sistema nervioso en la enfermedad

El cáncer de pulmón y el cáncer de cerebro se desarrollan debido a la multiplicación descontrolada de células anormales en estos órganos. En el caso del cáncer de pulmón, la principal causa es el consumo de tabaco, que introduce sustancias químicas que dañan el ADN de las células pulmonares. También pueden influir factores ambientales como la exposición a gases radiactivos, contaminación o asbestos, así como antecedentes familiares.

Por su parte, el cáncer de cerebro puede originarse por mutaciones genéticas, exposición a radiación, ciertos productos químicos o factores hereditarios. Aunque menos frecuente que el de pulmón, este cáncer afecta directamente al tejido cerebral, alterando funciones vitales.

En ambos tipos, el daño acumulativo al ADN provoca que las células pierdan control sobre su crecimiento y división, formando tumores. La detección temprana es clave para mejorar el pronóstico, ya que estos cánceres suelen ser agresivos y pueden afectar órganos cercanos o diseminarse a otras partes del cuerpo.

Foto: Freepik

Sistema nervioso y el desarrollo del cáncer

Investigadores de la Universidad de Stanford han descubierto que las células del cáncer de pulmón de células pequeñas pueden formar conexiones eléctricas funcionales con las neuronas en el cerebro, lo que acelera el crecimiento tumoral. Este hallazgo abre nuevas posibilidades para tratar el cáncer cerebral metastásico.

El estudio liderado por la profesora Michelle Monje, muestra que las células cancerígenas no solo se encuentran cerca de las neuronas, sino que establecen sinapsis activas con ellas. Estas conexiones permiten que las señales eléctricas de las neuronas estimulen directamente el crecimiento del tumor.

Este fenómeno no se había observado previamente en el cáncer de pulmón metastásico, lo que marca un avance significativo en la comprensión de cómo los tumores se desarrollan en el cerebro, aseguran los investigadores.

Implicaciones para nuevos tratamientos

El descubrimiento sugiere que interrumpir la comunicación entre las neuronas y las células tumorales podría ser una estrategia terapéutica efectiva. Además, abre la posibilidad de reutilizar medicamentos existentes que afectan la actividad neuronal para tratar este tipo de cáncer. La investigación destaca el papel crucial del sistema nervioso en la progresión de diversos tipos de cáncer.

