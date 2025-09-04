Cáncer en el cerebro: este es el sorprendente hallazgo de la Universidad de Cambridge para frenar la propagación del tumor

Suscríbete a nuestros canales

El glioblastoma es especialmente difícil de tratar. Incluso luego de extirpar el tumor, las células que ya se han infiltrado en el cerebro suelen crecer en pocos meses.

Hasta ahora, los tratamientos aplicados como la quimioterapia o la radioterapia no han logrado detener la reaparición del cáncer de manera definitiva, por la incapacidad de llegar a todas las células cancerosas. Pero, ¡hay una esperanza!

Un enfoque innovador: congelar una molécula clave

La clave del nuevo método es el ácido hialurónico (AH), una molécula similar a un azúcar que forma parte de la estructura de soporte del cerebro. Los científicos descubrieron que las células de glioblastoma usan la flexibilidad de esta molécula para unirse a sus receptores y esparcirse por el cerebro.

El equipo de Cambridge demostró que, al "congelar" el AH (haciéndolo rígido e inflexible), logran reprogramar las células de glioblastoma. La profesora Melinda Duer, quien lideró la investigación, explicó que no fue necesario destruir las células, sino simplemente modificar su entorno.

Este enfoque podría ser muy prometedor, ya que no requiere que los fármacos penetren en cada célula del tumor. Al modificar la matriz que rodea al tumor, se puede detener la invasión celular.

Este descubrimiento también podría explicar por qué el cáncer a menudo reaparece en el lugar de la cirugía, ya que la acumulación de líquido en esa zona puede diluir el AH, volviéndolo más flexible y favoreciendo la propagación de las células cancerosas.

Los investigadores tienen planes de continuar las pruebas en modelos animales, lo que podría llevar a futuros ensayos clínicos en pacientes. Este hallazgo ofrece una nueva esperanza para el tratamiento del glioblastoma y, posiblemente, otros tumores sólidos.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube