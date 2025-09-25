¿Chía hidratada o triturada? Te decimos la mejor forma de consumir este superalimento

Suscríbete a nuestros canales

Las semillas de chía se han vuelto muy populares para quienes quieren una dieta más natural y nutritiva.

Sin embargo, no siempre se consumen de la manera adecuada. Su cáscara exterior es tan dura que nuestro sistema digestivo no siempre puede romperla, lo que hace que pasen por el cuerpo sin que absorbamos sus nutrientes.

Cómo preparar la chía para su consumo

La forma en que preparas este alimento puede cambiar por completo su potencial nutritivo e impacto en la salud:

1. Hidratada

Cuando las semillas de chía entran en contacto con agua u otro líquido, se hinchan y forman una especie de gel transparente, por la presencia de mucílagos; un tipo de fibra soluble con un gran poder de absorción.

Ese gel alimenta a la microbiota intestinal, contribuye a regular el tránsito digestivo y favorece una absorción más pausada de los hidratos de carbono. Por ende, ayuda a prevenir picos de insulina y prolonga la sensación de saciedad.

La nutricionista Victoria Raushha, conocida en redes como @victoria.nutricion manifiesta la importancia de hidratar correctamente las semillas de chía. Pone como ejemplo, que algunas personas la consumen para combatir el estreñimiento, pero consiguen el efecto contrario.

Ella advierte que si no se remojan las semillas o no se bebe suficiente agua después de consumirlas, estas buscarán hidratarse en el intestino. Este fenómeno, podría empeorar el estreñimiento y generar malestar digestivo.

2. Triturada

La chía es rica en Omega 3 de origen vegetal, proteínas de alta calidad y antioxidantes. Pero, para lograr obtener estos nutrientes la chía debe estar triturada, ya que la cáscara es muy dura.

Una vez trituradas, las semillas pueden mezclarse con agua, leche vegetal o yogur (se deben hidratar). Esa base la puedes añadir a cremas, ensaladas, batidos o postres. Lo recomendable es incorporarlas en preparaciones frías.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube