¿Colesterol alto? Regula su nivel al consumir esta fruta rica en fibra soluble: esta es la hora indicada para consumirla

El estrés es una de las causas más comunes por la cual se eleva el nivel del colesterol, ya que, las hormonas se desequilibran y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar una amplia gama de consecuencias negativas para el organismo en general.

De acuerdo a la información divulgada por el Hospital San Rafael a coruña, la mala alimentación también causa descontrol en el colesterol, dado que, el consumo de grasas en exceso genera problemas en las arterias.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para regular el nivel del colesterol, pero también hay alternativas alimenticias que contribuyen a lograrlo, por ejemplo, el consumo de limón.

El limón es una fruta cítrica rica en fibra soluble, lo cual es ideal para regular el nivel del colesterol, al tiempo que evitar la acumulación de grasa en las arterias.

¿Cómo debes consumir el limón?

Lo más recomendable es que la persona consuma un vaso de jugo de limón en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el nivel del colesterol.

Cabe destacar, que si la persona tiene constantemente el colesterol alto, lo ideal es que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener el organismo en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

