Combate el dolor lumbar con este efectivo ungüento a base de árnica: su rápido alivio te dejará sin palabras

La mala postura es una de las causas más frecuentes del dolor lumbar, ya que, debilita los músculos y aumenta la presión en las articulaciones, por ende, de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar una amplia gama de consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica Universidad de Navarra, las fracturas y lesiones traumáticas son motivos por la cual aparece el dolor en la zona lumbar.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para aliviar el dolor lumbar, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el ungüento a base de árnica.

Según la información publicada por la Clínica Tarrazo, el ungüento de árnica contiene propiedades analgésicas y antinflamatorias que relajan la tensión muscular.

Foto cortesía de: freepik

Guía para preparar el ungüento

Ingredientes

2 hojas de árnica.

1 cucharada de canela.

1 cucharada de jengibre.

2 cucharadas de aceite de coco.

Preparación

Tritura las hojas de árnica y viértalas en un recipiente. Agrega el aceite de coco al recipiente y mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Añade la canela y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos. Agrega el jengibre y mezcla todos los ingredientes hasta que se integren por completo. Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar el ungüento

Lo más recomendable es que la persona aplique el ungüento en la zona afectada mínimo dos veces al día y deje actuar el producto, el cual hará efecto en función de las condiciones en las cuales la afección.

Cabe destacar, que si el dolor es agudo y constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el dolor lumbar lo más idóneo es que la persona implemente una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

