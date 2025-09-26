¿Cómo saber si estás deshidratado? Expertos describen síntomas que muchas veces no tomas en cuenta

Suscríbete a nuestros canales

Aunque lo usual es que te hidrates porque te da sed ¡Cuidado! La sed no siempre es un indicador confiable para hidratarte lo suficiente, según advierte un artículo de mayoclinic.

A menudo, la sed aparece cuando el cuerpo ya ha perdido una cantidad significativa de líquido. Esto es particularmente cierto en adultos mayores, quienes pueden no sentir sed hasta que la deshidratación está más avanzada.

¿Cómo saber si estoy deshidratado?

Aunque la sed no siempre es el primer signo, tu cuerpo te envía otras señales importantes. Presta atención a los siguientes síntomas, incluso si no tienes sed:

Orina oscura y escasa.

Piel seca o con poca elasticidad. Si al presionar levemente la piel tarda en volver a su lugar, es un signo de deshidratación.

Fatiga, mareos o aturdimiento.

Boca seca y mal aliento. La deshidratación reduce la producción de saliva, lo que puede causar sequedad en la boca y un aumento de bacterias.

Dolor de cabeza.

Calambres musculares, por un desequilibrio de electrolitos.

¿Qué debo hacer para evitarlo?

La prevención es clave. No esperes a sentir sed para beber agua. Aquí tienes algunas estrategias para mantenerte hidratado:

Bebe con regularidad: Ten siempre a mano una botella de agua y toma pequeños sorbos a lo largo del día.

Ten siempre a mano una botella de agua y toma pequeños sorbos a lo largo del día. Incorpora alimentos ricos en agua: Frutas y verduras como el pepino, la patilla, las fresas y las naranjas son excelentes fuentes de hidratación. Las sopas y caldos también contribuyen.

Frutas y verduras como el pepino, la patilla, las fresas y las naranjas son excelentes fuentes de hidratación. Las sopas y caldos también contribuyen. Ajusta tu consumo según la actividad y el clima: Si haces ejercicio, trabajas al aire libre o hace mucho calor, aumenta la cantidad de líquidos que bebes.

Si haces ejercicio, trabajas al aire libre o hace mucho calor, aumenta la cantidad de líquidos que bebes. Limita las bebidas deshidratantes: El alcohol, el café y las bebidas azucaradas pueden actuar como diuréticos.

¿Qué debo hacer si estoy deshidratado?

Si experimentas síntomas de deshidratación leve a moderada, puedes tomar las siguientes medidas para rehidratarte:

Bebe agua a pequeños sorbos o soluciones de rehidratación oral, si ha habido pérdida de líquidos por vómitos o diarrea .

. Evita bebidas azucaradas, no son ideales para la rehidratación.

Busca atención médica, si presentas síntomas graves como: confusión, desmayos, fiebre alta o incapacidad para retener líquidos, se requiere rehidratación intravenosa.

Si tienes dudas sobre tu estado de hidratación o el de alguien a tu cargo (como niños o adultos mayores), es preferible consultar a un profesional de la salud.