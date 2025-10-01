Conexión entre salud bucal y cáncer de páncreas: 27 tipos de microbios aumentan el riesgo

Suscríbete a nuestros canales

Un estudio prospectivo a gran escala, liderado por el centro médico Langone Health de la Universidad de Nueva York (NYU), ha establecido una fuerte relación entre la composición microbiana de la boca y un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de páncreas.

La investigación, publicada en la revista JAMA Oncology, amplía el conocimiento previo sobre cómo la salud bucal influye en la salud sistémica.

Descubrimiento de 27 microbios

El hallazgo central del estudio es la identificación de un grupo de 27 especies de microbios (24 bacterias y 3 hongos) presentes en la saliva, que, en conjunto, se asocian a un riesgo 3.5 veces mayor de padecer cáncer de páncreas.

Anteriormente, se había sospechado la conexión debido a que personas con salud bucal deficiente presentaban mayor vulnerabilidad a este cáncer, con la hipótesis de que las bacterias podrían viajar de la boca al páncreas a través de la saliva.

Sin embargo, este es el primer análisis prospectivo que identifica y cuantifica las especies específicas involucradas. El estudio evaluó el ADN microbiano de la saliva de 122,000 participantes sanos a lo largo de casi nueve años, registrando 445 casos de cáncer de páncreas.

Implicaciones y factores de riesgo

Además de las bacterias, los investigadores resaltan que este es el primer estudio en señalar a los hongos orales, particularmente un tipo de levadura del género Candida, como posible factor de riesgo. De hecho, se detectaron estas especies de Candida en el tejido tumoral pancreático de los pacientes, sugiriendo un posible papel directo en la carcinogénesis.

Los resultados refuerzan la importancia de la higiene bucal como una medida preventiva no solo contra la enfermedad periodontal, sino potencialmente contra un cáncer tan agresivo como el de páncreas.

Este descubrimiento abre la puerta al desarrollo de una herramienta de riesgo basada en el perfil microbiano oral, lo que podría mejorar las estrategias de detección temprana y prevención personalizada.

