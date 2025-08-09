¡Confirmado! Esta es la milagrosa infusión que alivia el dolor estomacal: anota la cantidad exacta que debes tomar

Suscríbete a nuestros canales

La acumulación de gases es una de las causas más frecuentes por la cual el sistema estomacal se desequilibra y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar estreñimiento u otras afecciones más graves para el organismo.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, las infecciones bacterianas no controladas a tiempo también pueden generar dolor en dicho sistema.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el dolor de estómago, pero también existen alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

Según la información publicada en el portal web Primor, la infusión de manzanilla contiene propiedades antinflamatorias que alivian el dolor estomacal, al tiempo que relaja todos los sistemas del organismo.

¿Cómo debes consumir el té de manzanilla?

Lo más recomendable es que la persona consuma dos tazas de infusión de manzanilla sin azúcar al inicio del malestar estomacal y el referido remedio casero debe hacer efecto a los 10 minutos.

Cabe destacar, que si el malestar estomacal es constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener el sistema digestivo en óptimas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debe realizarse un chequeo médico general durante el año.

Foto cortesía de: freepik

