Conoce la postura de yoga que te ayuda a conciliar el sueño: solo basta con cuatro pasos para una relajación total

Suscríbete a nuestros canales

¿Tienes problemas para conciliar el sueño? El yoga es una herramienta que puedes poner en práctica para lograr la relajación y mejorar la postura de tu cuerpo y con ello facilitar el descanso.

Según los expertos, esta disciplina física, mental y espiritual originaria de la india busca la unión del cuerpo, la mente y la respiración, además de promover el bienestar físico y mental, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cómo hacer uso del yoga para conciliar el sueño?

“Numerosos estudios demuestran que el yoga puede mejorar el sueño en diversas poblaciones. Estos estudios suelen centrarse en la calidad del sueño, más que en la cantidad, ya que dormir más no siempre se correlaciona con un sueño de calidad ni con el bienestar general. Si bien la definición de sueño de calidad varía según la persona, generalmente incluye sentirse con energía para el día y no tener interrupciones” comparte la web Sleep Doctor.

Es decir, existen evidencias científicas que demuestran que el yoga beneficia a personas de todas las edades y mejora el sueño. ¿Cómo es esto posible? La atención plena puede aumentar los niveles de melatonina y reducir las alteraciones del sueño nocturno. Además, la respiración profunda, una técnica de relajación puede inducir el sueño.

Por otra parte, el ejercicio moderado varias veces por semana puede mejorar el sueño en general y el yoga puede funcionar como ese ejercicio moderado.

En acción

Independientemente de cuál sea la causa de tu insomnio, implementa la postura de relajación conocida como Savasana justo antes de dormir. Su práctica regular reduce los niveles de cortisol, mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca y favorece la activación del sistema parasimpático. También ayuda a calmar la mente, disminuir la ansiedad y facilitar el inicio del sueño.

Para ello, comienza con una postura muy sencilla que puedes hacer tumbada en la cama. Se trata de la postura del cadáver o de relajación. Aunque generalmente se realiza al finalizar una sesión de yoga para relajar completamente el cuerpo y la mente, puedes decidirte solo por esta por su simplicidad.

¿Cómo se hace?

1. Acuéstate boca arriba en la cama con los brazos y las piernas extendidos.

2. Los pies deben estar ligeramente separados y las palmas de las manos hacia arriba.

3. Cierra los ojos y relaja cada parte de tu cuerpo, como si estuvieras haciendo un escaneo corporal, desde los pies hasta la cabeza.

4. Permanece en esta posición varios minutos, respirando profundamente y liberando cualquier tensión que notes en tu cuerpo.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube