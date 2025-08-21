Conoce qué es la apnea social y descubre si ya la padeces: estos son los síntomas y la manera cómo prevenir su aparición

Suscríbete a nuestros canales

¿Apnea social? Esta frase es el resultado de un estudio llevado a cabo por investigadores, quienes descubrieron que la apnea obstructiva del sueño era peor los fines de semana.

Es decir, las personas que pasan el fin de semana bebiendo y fumando a altas horas de la noche, pueden estar perjudicando su sueño, su descanso, e incluso el de su acompañante.

¿Apnea del sueño y apnea social son lo mismo?

Según la Clínica Cleveland la apnea del sueño provoca que dejes de respirar mientras duermes, y en el proceso el cerebro intenta protegerte despertándote para que puedas respirar, impidiendo un sueño reparador y saludable.

Por su parte, la apnea social, es solo la frase que investigadores decidieron asignarle a la propia apnea del sueño, la cual parece aumentar en aquellas personas que pasan los fines de semana de fiesta, según informaron investigadores en el American Jornal of Respiratory and Critical Care Medicine.

En conclusión, se refieren a lo mismo, solo que, en un grado mayor de gravedad, el cual se presenta debido a hábitos como trasnochos, consumir alcohol y fumar, refiere la Inteligencia Artificial.

En números

Los resultados muestran que la probabilidad de sufrir apnea del sueño es 18% más alta los sábados en comparación con los miércoles, por ejemplo. Y el riesgo es aun mayor en los adultos menores de 60 años, quienes tenían un 24% más de probabilidades de sufrir apnea del sueño los fines de semana, acotaron los investigadores.

"Todavía no sabemos exactamente por qué, pero el uso de alcohol, un sueño más ligero y un uso menos constante de terapias para la apnea obstructiva del sueño probablemente tengan un rol", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Danny Eckert. Eckert es director de salud del sueño en el Instituto de Investigación Médica y de Salud Flinders en Australia, refiere Infobae. “Dormir 45 minutos adicionales o más los fines de semana aumentó el riesgo de empeoramiento de la apnea del sueño en un 47%”.

Síntomas

Entre algunas señales a tener en cuenta se encuentran:

- Sueño más liviano e interrupciones que te llevan a despertar.

- Obstrucción de las vías respiratorias.

- Aturdimiento.

- Irritabilidad.

- Cambios en el estado de ánimo, el rendimiento cognitivo y el metabolismo.

¿Se puede prevenir?

La respuesta es que no puede prevenirse completamente la apnea social, pero si se puede reducir su riesgo y mejorar la calidad del sueño tomando medidas para mantener una rutina de sueño saludable incluso los fines de semana.

Para ello los investigadores recomiendan intentar mantener el mismo horario de sueño durante la semana y el fin de semana, procurado dormir las siete a nueve horas cada noche, dijo Eckert.

También sugieren mantener una hora fija para despertar y usar el tratamiento recetado para la apnea del sueño, incluso los fines de semana, e ir a dormir cuando se tenga sueño ayudará a asegurar dormir lo suficiente y con frecuencia, lo que puede ayudar a combatir el pico de apnea social.

