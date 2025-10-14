Conocido entrenador Andrew Tracey: "Con estos cinco ejercicios lograrás ganar músculos"

Suscríbete a nuestros canales

Ganar musculatura es fundamental para mantener una buena salud física y funcional a lo largo de la vida. El aumento de masa muscular mejora la fuerza, la resistencia y la movilidad, lo que permite realizar las actividades diarias con mayor facilidad y reduce el riesgo de lesiones.

El músculo es un tejido metabólicamente activo: ayuda a regular el azúcar en la sangre, favorece la quema de grasa y contribuye al control del peso corporal. Desarrollar musculatura también fortalece huesos y articulaciones, previniendo enfermedades como la osteoporosis.

El entrenamiento de fuerza incrementa la autoestima, la confianza y disminuye el estrés. A medida que envejecemos, conservar o aumentar el músculo se vuelve aún más importante para evitar la sarcopenia, una pérdida natural de masa muscular.

Foto: Freepik

Cinco ejercicios para ganar musculatura

El ejercicio físico es una de las vías más efectivas para estimular el crecimiento muscular. Al someter al músculo a una tensión suficientemente alta se desencadenan procesos celulares que promueven la síntesis de proteínas y la reparación muscular.

Andrew Tracey, entrenador personal, propone concentrarse en solo cinco ejercicios clave que, bien ejecutados, pueden estimular de manera global el cuerpo, si se entrenan con intensidad, progresión y técnica adecuada, Cubrirán todos los grandes grupos musculares y permitiendo maximizar ganancias en menos tiempo, sin necesidad de rutinas fragmentadas o excesivamente complejas.

Dominadas (pull-ups): colócate colgado de una barra con agarre prono (palmas mirando hacia fuera) o mixto. Flexiona los codos para elevar el cuerpo hasta que la barbilla supere la barra, luego desciende controladamente. Activa espalda, dorsales, bíceps y antebrazos. Fondos en paralelas: usando barras paralelas, desciende el cuerpo flexionando los codos hasta sentir estiramiento en el pecho o los hombros, y luego empuja hacia arriba. Trabaja principalmente pectoral, tríceps y parte frontal del hombro. Sentadillas: con el peso del cuerpo o carga adicional, flexiona caderas y rodillas llevando los glúteos hacia atrás, bajando hasta al menos ángulo de 90°, y vuelve a subir. Activa cuádriceps, glúteos e isquiotibiales. Peso muerto: con barra o pesa, inclínate hacia adelante manteniendo la espalda recta para levantar el peso desde el suelo hasta posición erguida. Activa la cadena posterior: glúteos, isquiotibiales, espalda baja. Press sobre la cabeza: de pie o sentado, empuja una barra o mancuernas desde el pecho hacia arriba hasta extensión total de brazos. Estimula hombros, trapecios y brazos.

