Crema creada para pacientes oncológicos: menos dolor y más calidad de vida

Suscríbete a nuestros canales

La quimioterapia basada en taxanos o sales de platino, aunque vital para combatir el cáncer, conlleva un efecto secundario cutáneo muy común: la neuropatía palmo-plantar. Esta afección se manifiesta como dolor, hormigueo y pérdida de sensibilidad en manos y pies, llegando a afectar hasta al 80% de los pacientes.

Incluso, en muchos casos, la severidad de estos síntomas obliga a los oncólogos a reducir o interrumpir las sesiones de quimioterapia, con tasas de abandono que pueden alcanzar el 60%. Esto resalta la urgente necesidad de soluciones eficaces para manejar este efecto adverso.

Oncapsisens®: una solución innovadora con base científica

El Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE) de la UMH, a través de su spin-off Prospera Biotech, ha desarrollado Oncapsisens®, una crema tópica que actúa como neurocosmético.

El equipo, coordinado por los catedráticos Asia Fernández Carvajal y Antonio Ferrer Montiel, ha validado su eficacia a través de un ensayo clínico internacional en nueve hospitales de España y Bélgica con la participación de 142 pacientes oncológicos.

Los resultados, publicados en la revista Clinical and Translational Oncology, demostraron que la aplicación de Oncapsisens® reduce significativamente la incidencia de la neuropatía en las manos y retrasa la aparición de los síntomas durante el tratamiento.

Sus componentes protegen las terminales sensitivas de la piel, aliviando las molestias como el dolor, el hormigueo y el picor, lo que se traduce en una mejora en la tolerancia a la quimioterapia.

Mejora de la tolerancia y la calidad de vida

El estudio comparó el uso de la crema innovadora con una crema hidratante convencional, confirmando que la formulación de la UMH ofrece resultados muy positivos: menor impacto de los síntomas en la vida diaria de los pacientes. Antes de su desarrollo, no existía un producto específico para abordar estas molestias.

Actualmente, Oncapsisens® está disponible en farmacias y puede utilizarse sin prescripción médica como adyuvante durante y después del tratamiento oncológico. Este avance, no solo ofrece un alivio tangible para los pacientes, sino que también contribuye a que un mayor número de ellos pueda completar sus tratamientos de quimioterapia sin interrupciones, mejorando notablemente su calidad de vida durante el proceso.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube