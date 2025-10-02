¿Cuáles son los beneficios de la infusión de cacao? Esto dicen los expertos

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de cacao en la sociedad se ha incrementado con el transcurrir de los años, gracias a las propiedades vitamínicas y antioxidantes que contiene, las cuales aportan múltiples beneficios para el organismo.

De acuerdo a la información divulgada por Tua Saúde, la infusión de cacao mejora el estado de ánimo, previene la trombosis, regula el nivel del colesterol, previene la anemia y combate la diabetes.

Por lo tanto, en la actualidad hay una amplia gama de opciones para consumir el cacao, es decir, puede ser en un postre como en una infusión, debido a que el organismo igualmente absorbe las propiedades que el posee.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes consumir la infusión de cacao?

Lo más recomendable es que la persona ingiera una taza de infusión de cacao sin azúcar en la mañana, preferiblemente luego del desayuno durante 15 días continuos o más, según sea el resultado que desea obtener, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si la persona tiene alguna patología de salud lo ideal es que antes de iniciar el consumo de infusión de cacao consulté a su médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué si es beneficioso o no para su diagnóstico.

En conclusión, el cacao es favorable para optimizar el funcionamiento de varios sistemas del organismo, además, el sabor es tenue y ligero, por ello, se facilita el consumo del mismo en niños y adultos.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube