Deja atrás el mal aliento: aprende a preparar una infusión natural que equilibra los ácidos gástricos

La rutina de higiene bucal inadecuada es una de las causas más frecuentes por la cual aparece el mal aliento, ya que, todas las bacterias se acumulan en la boca y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar focos de infección.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Mayo clinic, fumar también es una causa común por la cual aparece el mal aliento.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el mal aliento, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de manzanilla.

Según la información reseñada por Health Harvard, la infusión de manzanilla contiene propiedades que equilibran los ácidos gástricos, al tiempo que ayuda a relajar el cuerpo.

¿Cómo debes consumir el té de manzanilla?

Lo más recomendable es que la persona ingiera una taza de infusión de manzanilla sin azúcar al día, durante tres días continuos preferiblemente en ayuna para que el organismo absorba las propiedades de la referida planta medicinal.

Cabe destacar, que si el mal aliento persiste lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el mal aliento la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería asistir a una consulta odontológica durante el año.

