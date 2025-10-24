Despídete de la irritación de garganta con esta infusión antinflamatoria: esta planta también contiene propiedades antisépticas

Suscríbete a nuestros canales

La acumulación de bacterias en la garganta es una de las causas más frecuentes por la cual se irrita, por ende, todo el sistema se inflama y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para el organismo en general.

En ese contexto, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo, el resfriado común también genera un severo dolor de garganta.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece un amplio abanico de tratamientos para combatir la irritación de garganta, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el té de eucalipto, planta medicinal que contiene propiedades antisépticas y antinflamatorias, según Tua Saúde.

¿Cómo debes ingerir la infusión?

Lo más recomendable es que la persona ingiera una taza de té de eucalipto sin azúcar en ayuna, durante dos días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la zona afectada.

Cabe destacar, que si la irritación de garganta se mantiene durante más de tres días continuos lo ideal es que la persona asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar la irritación de garganta la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

