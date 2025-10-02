Despiértate con energía: este es el jugo natural rico en vitaminas que debes consumir antes de dormir

Suscríbete a nuestros canales

El insomnio es una de las causas más frecuentes por la cual el cuerpo se desgasta, ya que, requiere un descanso de mínimo ocho horas al día y de no ser así la persona pierde vitalidad para realizar sus actividades cotidianas.

De acuerdo a la información reseñada por Medline plus, las deficiencias nutricionales también causan debilidad, dado que, el organismo requiere vitaminas y minerales para mantener todos sus sistemas en buenas condiciones.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece múltiples suplementos vitamínicas que potencian los sistemas del cuerpo, pero también hay alternativas caseras a base productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el jugo de zanahoria, naranja y remolacha contiene propiedades vitamínicas que aportan energía al cuerpo.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes consumir el jugo?

Lo más recomendable es que la persona ingiera un vaso de jugo de zanahoria, naranja y remolacha sin azúcar una hora antes de dormir mínimo durante cinco días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si la persona debilidad constante lo más idóneo es que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar la presencia de enfermedades crónicas la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

