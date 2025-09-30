Dile adiós a la anemia con este jugo rico en hierro y vitaminas a base de fresa: sigue estos pasos para prepararlo

Suscríbete a nuestros canales

Las deficiencias nutricionales es una de las causas más comunes por la cual aparece la anemia, ya que, el organismo no produce suficientes glóbulos rojos y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para el organismo en general.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica Universidad de Navarra, el déficit de vitamina B12 también genera la presencia de la anemia.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para aumentar la producción de glóbulos rojos y combatir la anemia, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

Según la información reseñada por Tua Saúde, el jugo de fresa, berro con naranja posee propiedades vitamínicas, hierro y minerales que combaten la anemia rápidamente, al tiempo que aumentan las defensas.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo preparar el jugo?

Ingredientes

10 fresas.

5 hojas de berro.

1 naranja.

1 cucharadita de miel.

1 vaso de agua.

Preparación

Vierte las fresas, el berro y el agua en la licuadora, mezcla todos los ingredientes hasta que se integren su totalidad. Agrega la miel y la naranja a la mezcla, únelos hasta que se integren por completo. Vierte el jugo en una jarra y consérvala en la nevera.

¿Cómo debes consumir el jugo?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos vasos del referido jugo en ayuna durante cinco días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si la disminución de la producción de glóbulos rojos es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener el organismo en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

