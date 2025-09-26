Dile adiós al colesterol alto con este cereal rico en fibra soluble y vitaminas: esta es la cantidad que debes consumir al día

Suscríbete a nuestros canales

El consumo constante de bebidas alcohólicas y la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas son dos de las causas más frecuentes por las cuales el organismo se descontrola y el colesterol aumenta de nivel automáticamente, debido a que se liberan más radicales libres de lo normal.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Medline plus, la falta de actividad física también descontrola el nivel del colesterol.

En ese sentido, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos médicos para regular el nivel del colesterol, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el agua de cebada.

Según la información divulgada por Medicover hospitals, la cebada es un cereal rico en fibra soluble, por ello, contribuye a regular el nivel del colesterol, al tiempo que ayuda a eliminar el exceso de ácidos biliares.

¿Cómo debes consumir el agua de cebada?

Lo más recomendable es que la persona ingiera un vaso de agua de cebada en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Asimismo, es propicio acotar que si el descontrol en el nivel del colesterol es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con médica con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, establecer una rutina de autocuidado es indispensable para evitar descontrol en el organismo y alteraciones en sus diferentes sistemas.

