Dile adiós al dolor de garganta con esta infusión antinflamatoria: conoce cuántas veces al día debes consumirla

El resfriado común es una de las causas más frecuentes que genera el dolor de garganta, ya que, se inflama la zona y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

De acuerdo a la información divulgada por Mayo clinic, la tensión muscular en la garganta suele generar dolor severo y más aún si la persona grita constantemente.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples tratamientos médicos para aliviar el dolor de garganta, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el té de tomillo.

Según la información reseñada por Josenea, la infusión de tomillo contiene propiedades analgésicas, antinflamatorias y expectorantes que alivian el dolor de garganta, al tiempo que combate infecciones respiratorias.

¿Cómo debes consumir la infusión?

Lo más recomendable es que la persona ingiera una taza de té de tomillo al día, especialmente en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra la garganta.

Cabe destacar, que si el dolor de garganta es constante y agudo lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar las infecciones respiratorias y dolor en la garganta la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

