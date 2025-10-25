¿Dolor en las mamas?: experta señala que no siempre está asociado con cáncer y explica la causa

Suscríbete a nuestros canales

Toda mujer en cuanto siente dolor en las mamas se angustia e incluso es posible que entre en pánico, porque comienza a pensar en lo peor.

Este dolor a que la mayoría le teme no siempre está asociado con cáncer, de hecho, es una molestia común a la que se denomina mastalgia.

Muchas mujeres experimentan estos dolores que pueden oscilar entre leve e intenso y puede ocurrir en diferentes días durante el mes.

¿Cuándo se genera el dolor en las mamas?

Según los expertos de la Clínica Mayo este dolor puede ser constante u ocurrir solo ocasionalmente, y puede presentarse en hombres, mujeres y personas transgénero. Además, puede ocurrir solo unos días al mes, como los días previos al período menstrual, o durante una semana de cada mes, por ejemplo, durante la menstruación.

Causas del dolor

Algunas mujeres experimentan molestias en una o en ambos senos y las causas más comunes según refiere MedlinePlus son los cambios hormonales (menopausia, embarazo, lactancia, menstruación, pubertad), cambios fibroquísticos en las mamas, infecciones (como la mastitis), reacción a ciertos medicamentos (anticonceptivos orales, diuréticos, terapia de reemplazo hormonal, entre otros).

Refiere la Inteligencia Artificial que es importante recordar que el dolor de mamas rara vez está relacionado con el cáncer de mama.

“La mayoría de las veces, el dolor de mamas indica una enfermedad mamaria no cancerosa (benigna) y en raras ocasiones, indica cáncer mamario”, acotan expertos de la Clínica Mayo.

La doctora Nancy Gutiérrez, médico radiólogo, especialista en mama compartió a través de su cuenta en la red social TikTok que estos dolores se llaman mastalgia, y no siempre están asociados a cáncer de mama. Generalmente la causa son los cambios hormonales o lesiones como quistes, nódulos o cambios inflamatorios del tejido mamario o muscular.

Si estás presentando molestias, no dejes de consultar con un médico y reducir los niveles de estrés y el consumo de cafeína, porque esto puede empeorar los dolores. Incluso, la experta indica que el uso de brasieres inadecuados, puede empeorar la mastalgia.

