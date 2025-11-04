¡El oro rojo! Una especia muy valiosa y preciada hace milagros para tu salud: evita el estrés y baja de peso

Suscríbete a nuestros canales

Colocar una pizca de especia al plato puede variar el sabor e incluso su aroma, según sea la que se utilice. Su uso puede marcar la diferencia no solo en la cocina, sino también en la salud y bienestar físico y emocional.

¿La razón? Las especias cuentan con propiedades que las convierten en excelentes opciones y aliadas de la salud, siempre y cuando se consuman con regularidad, pero sin caer en excesos.

¿Qué tipo de especia es buena para la salud?

Muchas de ellas proporcionan nutrientes y antioxidantes esenciales para el organismo, por lo que se recomienda incluirlas en la dieta o rutina de cuidado personal.

Entre las opciones recomendadas se encuentran, cúrcuma, jengibre, comino, cardamomo, curry, canela o azafrán, pues son las más saludables del mundo.

Cada una de ellas puede ayudar a combatir resfriados e infecciones, mejorar la salud del corazón, reforzar el sistema inmunológico, tratar problemas de la piel, acelerar el metabolismo, e incluso mejorar el estado de ánimo.

Milagrosa

Una especia muy valiosa y apreciada gracias a los milagros que aporta a la salud, se trata del oro rojo o azafrán.

Esta especia que sirve para condimentar los alimentos también tiene propiedades medicinales, las cuales previene enfermedades cardiovasculares y el cáncer. También combate la depresión y ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, gracias a sus propiedades que mejoran el estado de ánimo y regulan los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, refiere la Inteligencia Artificial.

Por otra parte, mejora la producción de insulina, protege las células del páncreas, regula los niveles de glucosa en la sangre, logrando ayudar a controlar la diabetes, explican expertos de la web TuaDaúde.

Además, favorece la pérdida de peso al regular el apetito, reducir los antojos y aumentar el metabolismo. Cabe acotar que, para ello es necesario consumir el azafrán junto a una dieta sana y equilibrada, acompañada de una actividad física de manera regular.

