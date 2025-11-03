Entérate de cuál es el jugo rico en hierro y vitaminas que eleva la hemoglobina: prepáralo con estos tres ingredientes muy económicos

Suscríbete a nuestros canales

La mala alimentación es una de las causas más comunes por la cual disminuye el nivel de hemoglobina, ya que, el cuerpo requiere hierro y vitaminas para mantener todos los sistemas activos, por ende, al no tenerlo los glóbulos rojos descienden.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo, las mujeres tienden a tener la hemoglobina baja durante sus días de menstruación, puesto que, la pérdida de sangre es en exceso y eso afecta al organismo en su totalidad.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para aumentar la producción de glóbulos rojos, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el jugo de remolacha, espinaca y miel contiene propiedades vitamínicas que aumentan el nivel de hemoglobina rápidamente.

¿Cómo debes ingerir el jugo natural?

Lo más recomendable es que la persona ingiera un vaso del referido jugo natural en ayuna, durante cinco días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que si la persona tiene un constante descenso en el nivel de hemoglobina, lo más idóneo es que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el bajo nivel de hemoglobina se sugiere que la persona establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

