Esta decisión de Anthony Hopkins cambió su vida en la Navidad de 1975: desde entonces su corazón y su sueño son muy saludables

El actor británico Anthony Hopkins es conocido no solo por sus diferentes actuaciones en el cine, el teatro y la televisión, sino también porque a sus 87 años sorprende con su estado físico y porque se mantiene activo en redes sociales bailando y mostrando una gran sonrisa. Además, admite sentirse sano y despierto.

Si te preguntas cuál es el secreto o la fórmula mágica que le permite gozar de salud y bienestar, la respuesta es el buen humor. Así lo contó en una entrevista con GQ en 2021, refiere La Nación.

“Necesitamos reírnos de la vida. Y con razón, supongo. La vida es dura. El mundo es un lugar salvaje, pero la vida tiene su belleza”, comentó.

¿Cuál es la fórmula de Anthony Hopkins para estar saludable?

Hopkins reveló que hace algunos años dejó de comer azúcar: “No comía comida chatarra, pero me gustaban los dulces. Y ya no. Basta. Ya ni siquiera como miel. Me siento sano. Me siento despierto”.

De igual manera, el actor comparte que se acuesta temprano. Es decir, una alimentación saludable combinada con un buen descanso y el buen humor, son la clave para que muestre su mejor versión. Además, confesó que no ingiere bebidas alcohólicas.

Décadas sin tomar alcohol

En diciembre de 2024 Anthony Hopkins celebró 49 años sin beber alcohol, pues justo después de Navidad de 1975 dejó de consumir este tipo de bebidas y se declaró sobrio. Incluso, describe que después de ese cambio se ha recuperado.

Y es que la evidencia científica muestra que los beneficios de dejar de beber alcohol aparecen desde pocas semanas sin beber.

La web Al Día señala que entre los cambios que se pueden presentar se encuentran: más energía, ánimo estable, piel más saludable y mejor sueño, más saludable. Incluso, a largo plazo, mejora la función hepática y cardiovascular, menor presión arterial, mejor peso corporal, recuperación cognitiva, reducción del riesgo de cánceres (boca, faringe, esófago, hígado, colon y mama).

Es decir, su estilo de vida y envejecimiento activo, le permite gozar de más energía, mejor salud física y mental, mayor claridad emocional y un menor riesgo frente a enfermedades crónicas.

