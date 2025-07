Esta hortaliza de tallo grueso y de gran uso en tus comidas es un milagroso remedio natural contra la osteoporosis: así debes consumirla

Suscríbete a nuestros canales

¿Se puede prevenir la osteoporosis? Esta enfermedad que debilita los huesos y los hace más propensos a fracturas y que afecta a hombres y mujeres de todas las razas, puede prevenirse siguiendo una alimentación saludable y con ejercicio regular, comparte la Clínica Mayo. Además, se necesita consumir una dieta rica en proteínas, calcio y vitamina D.

La recomendación es consumir 1000 miligramos de calcio al día, los cuales se pueden obtener de los alimentos tales como lácteos con bajo contenido de grasas, salmón enlatado o sardinas con espinas, soja, tofu, cereales fortificados con calcio y jugo de naranja, y verduras de hoja verde.

¿A quién puede afectar la osteoporosis?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad las mujeres mayores de 50 años, mujeres de piel blanca y las asiáticas, o quienes tienen hábitos de vida poco saludables: beben alcohol, fuman, toman café y no hacen ejercicios.

También las personas de bajo peso corporal, quienes tienen alguna enfermedad crónica, antecedentes familiares maternos de fracturas, o mujeres con menopausia prematura.

Si estás entre alguno de los factores de riesgo, limita el consumo de alcohol y cafeína, realiza ejercicios regularmente, lleva un estilo de vida saludable y mantén una dieta equilibrada, en la que se sugiere incorporar el brócoli.

Hortaliza milagrosa

Comparte Infobae que investigaciones científicas destacan la importancia de incluir el brócoli en una dieta equilibrada.

Expertos científicos indican que esta hortaliza destaca por sus efectos preventivos ante distintas patologías, entre ellas, radica su contribución a la protección y fortalecimiento de los huesos, pues proporciona una combinación de calcio, fósforo, magnesio y vitamina K.

“Los nutrientes del brócoli cumplen un papel relevante en el mantenimiento de la densidad ósea y ofrecen beneficios adicionales cuando se consume de manera regular y adecuada”.

En tal sentido, el consumo regular de esta hortaliza como parte de la dieta habitual contribuye a la prevención de enfermedades óseas y al bienestar del sistema musculoesquelético. Para ello, es clave prepararlo correctamente, ya que “Diversas investigaciones, incluidas las del International Journal of Food Sciences and Nutrition y Springer Nature, han demostrado que hervir el brócoli durante mucho tiempo reduce, hasta en un 77%, el contenido de glucosinolatos y vitamina C, así como del valioso sulforafano”. Partiendo de ello, el método idóneo de cocinar el brócoli es al vapor durante un máximo de cinco minutos para conservar todas sus propiedades. Otra opción es prepararlos salteado en una sartén con aceite de oliva o en el horno, pues en ambos casos conserva su sabor, retiene antioxidantes y no afecta sus nutrientes esenciales.

