¿Estamos cerca de revertir el envejecimiento? Un estudio trabaja en una ‘molécula de la juventud’ que funciona 

El NAD+, a menudo llamado la "molécula de la juventud", ha demostrado ser un factor clave en la investigación acerca de la salud celular y la lucha contra el declive relacionado con el envejecimiento.

¿Qué es el NAD+ y por qué es importante?

El NAD+ (dinucleótido de nicotinamida y adenina) es una molécula fundamental para la vida, que actúa como una coenzima en casi todas las células del cuerpo. Su función principal es ayudar a producir energía, reparar el ADN dañado y mantener el funcionamiento celular óptimo.

El problema es que, a medida que envejecemos, los niveles de NAD+ en nuestro cuerpo disminuyen de manera natural. Esta caída está directamente relacionada con muchos de los problemas que asociamos con la vejez, como la pérdida de memoria, la debilidad muscular y el aumento del riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

Los hallazgos de la ciencia

Un reciente estudio publicado en la revista Nature Aging ha recopilado los hallazgos de años de investigación sobre el NAD+, confirmando su papel crucial en la desaceleración del deterioro asociado a la edad.

Investigadores de todo el mundo han evaluado ensayos clínicos que demuestran que, al aumentar los niveles de NAD+, se pueden obtener mejoras documentadas en la memoria, el movimiento y el metabolismo.

Para lograr esto, los científicos han utilizado suplementos que contienen precursores de NAD+, como el ribósido de nicotinamida (NR) y el mononucleótido de nicotinamida (NMN). Los resultados son prometedores y han impulsado un gran interés en el campo de la investigación sobre el envejecimiento saludable.

¿Qué pasa con los suplementos?

El éxito de estos estudios ha dado lugar a un mercado de suplementos de NAD+, que se promocionan como una forma de combatir el envejecimiento. Sin embargo, los expertos advierten que aún es demasiado pronto para determinar su eficacia a largo plazo.

Al respecto, faltan estudios a gran escala para establecer las dosis correctas, los efectos a largo plazo, o si estos suplementos son realmente efectivos para todas las personas.

En resumen, el NAD+ es una molécula prometedora que nos acerca a comprender y, quizás, gestionar el proceso de envejecimiento, pero la idea de una "píldora mágica" para revertirlo sigue siendo parte de la ciencia ficción.

