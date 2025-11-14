Este es el jugo rico en vitaminas que elimina el cansancio extremo: te da una poderosa dosis de energía en un “tris”

Suscríbete a nuestros canales

El insomnio es una de las causas más frecuentes por la cual la persona siente cansancio durante el día, ya que, el sistema cerebral no tuvo el descanso necesario para optimizar el funcionamiento del organismo al cien por ciento.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, el constante consumo de bebidas alcohólicas también es perjudicial para que la persona se mantenga con energía, debido a las sustancias químicas que contienen.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el insomnio, fortalecer el sistema inmunológico y al mismo tiempo mantener a la persona con energía. Sin embargo, hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

En ese sentido, el batido de cambur, fresa, arándanos, leche de almendras y espinacas aporta vitaminas al organismo, gracias a los nutrientes que cada ingrediente contiene los cuales tienen un efecto inmediato.

¿Cuántas veces al día debes tomar el batido?

Lo más recomendable es que ingieras el batido una vez al día, todos los días o hasta obtener el resultado deseado el cual podrás notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que si tienes alguna patología de salud lo ideal es que antes de iniciar el consumo del batido de cambur, fresa, arándanos, leche de almendras y espinacas consultes con tu médico tratante si es beneficioso o no para ti.

Cabe destacar, que si el cansancio es constante se sugiere que la persona asista a consulta médica, con el objetivo de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionarlo.

En definitiva, si la persona desea mantenerse activa durante el día debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

