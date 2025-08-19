Este popular medicamento para la diabetes gana terreno contra el cáncer de próstata: científicos demuestran alta tasa de supervivencia

Suscríbete a nuestros canales

El cáncer de próstata es el tipo de cáncer con mayor frecuencia en los hombres. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 21,8% de los casos diagnosticados son de este tipo, y la taza de fallecimientos en relación a esta causa es de 13,3%.

Expertos de la Clínica Mayo indican que este es uno de los tipos más comunes, se suele detectar temprano y a menudo prolifera lentamente, incluso, comparten que la mayoría de las personas con este tipo de cáncer se curan.

¿Cuáles son los síntomas de cáncer de próstata?

Aunque es posible que no cause ningún síntoma en sus inicios, una vez avanza el paciente puede presentar, sangre en la orina, sangre en el semen, necesidad de orinar frecuentemente, dificultad para iniciar la micción, despertares nocturnos para orinar; refiere Clínica Mayo.

Una vez el paciente ha sido diagnosticado, se procede a indicar el tratamiento, el cual va a depender según el Instituto Nacional del Cáncer de los siguientes aspectos:

“El estadio del cáncer (concentración de PSA, puntaje de Gleason, grupo de grado pronóstico, partes de la próstata con cáncer y si el cáncer se diseminó a otras partes del cuerpo).

La edad del paciente.

Si el cáncer recién se diagnosticó o recidivó (volvió).

Las opciones de tratamiento también dependen de los siguientes aspectos:

Si el paciente presenta otros problemas de salud.

Los efectos secundarios del tratamiento previstos.

Tratamientos previos del cáncer de próstata.

Los deseos de la paciente”.

La novedad

Investigadores del Instituto de oncología del sur de Suiza, llevaron a cabo un ensayo de fase 3 para investigar si la metformina, un fármaco antidiabético, mejora la supervivencia en pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a hormonas y reduce las complicaciones metabólicas asociadas a la terapia de privación de andrógenos; comparte el portal de ciencia y salud Salvalnet.

Según la conclusión del ensayo, incorporar metformina al tratamiento estándar “no mejoró significativamente la supervivencia global en la población general de pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a hormonas, pero redujo los efectos metabólicos adversos de la terapia de privación de andrógenos y mostró un potencial beneficio en pacientes con enfermedad de alto volumen”.

