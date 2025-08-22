Estos son los ejercicios ideales para la salud de tu columna vertebral: son actividades sencillas que puedes hacer en casa

Suscríbete a nuestros canales

¿Realizar ejercicios para la columna? Aunque no son tan común como pueden ser los que entrenan los músculos de las piernas o los brazos, por ejemplo, si son recomendados porque tienen una influencia positiva en la salud general y en el bienestar.

Cuando se realizan de manera habitual y de la forma correcta, mejora la calidad de vida de las personas, y evitan dolores y molestias.

¿Qué beneficios tienen los ejercicios para la columna?

Entre los principales beneficios destaca la posibilidad de reducir el estrés, ya que cuando se realizan actividades físicas de manera regular se aumenta la producción de endorfinas, provocando una sensación de bienestar y de felicidad. Además, libera tensiones y reduce el nivel de cortisol, la hormona del estrés.

También fortalece los huesos, mejora la circulación sanguínea, evita la obesidad, mejora la flexibilidad de la columna, y refuerza la musculatura de la espalda.

Es decir, preparar una rutina de ejercicios en casa ayuda a cuidar la salud de la espalda, disminuirlas acciones que pueden desgastarla o lastimarla, además de prevenir dolores.

En acción

Puentes, planchas y elevaciones de piernas sentado son ejercicios suaves que resultan efectivos, comparte Infobae.

De igual manera se sugieren las actividades con bandas elásticas o el agua, pues son beneficiosas para la salud de la columna.

Por otra parte, la Clínica Mayo recomienda dentro de la rutina general, realizar ejercicios de fortalecimiento del core y de bajo impacto como caminar, nadar o andar en bicicleta.

Cabe acotar que, es esencial mantener una postura adecuada durante la vida cotidiana, pues ello incide en la salud de la columna; además, calentar y estirar antes de los ejercicios también es importante para evitar lesiones.

Freepik

