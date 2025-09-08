Estos son los mejores ejercicios para aliviar dolores de artritis: la Clínica Mayo revela su guía de salud ósea

Suscríbete a nuestros canales

La artritis es una inflamación de una o más articulaciones, las cuales se pueden dividir en artrosis y artritis reumatoide. La primera es el tipo más común y consiste en el desgaste del cartílago de la articulación. Puede causar cambios en los huesos y deterioro de los tejidos conectivos que unen el músculo al hueso y mantienen unida la articulación.

Mientras que la segunda, el sistema inmunitario del cuerpo ataca el revestimiento de la cápsula de las articulaciones, inflamándola e hinchándola. En ambos casos se suele sentir mucho dolor y rigidez en las articulaciones.

Artritis sin dolor

Las personas que padecen de artritis pueden mejorar su estado de salud. Haciendo ejercicios podrán fortalecer los músculos alrededor de las articulaciones, ayudar a conservar la fuerza ósea y tener más energía durante el día. De igual modo, los ejercicios ayudarán a facilitar el sueño, controlar el peso, mejorar el equilibrio y la calidad de vida.

La Clínica Mayo asegura que lo importante para no presentar dolor cuando se padece de artritis es realizar ejercicios físicos aeróbicos de bajo impacto como caminar, montar bicicleta, nadar, bailar o hacer jardinería, entre otros.

Flexibilidad

Tanto los ejercicios de flexibilidad como de estiramientos (el yoga es excelente para este fin), ayudará a disminuir la rigidez de las articulaciones. Mantendrá el rango de movimiento óptimo para poder realizar las actividades cotidianas diarias, asegurándote de realizarlos regularmente para no perder condición física.

Equilibrio

Generalmente, las personas que padecer artritis tienen dificultad para caminar. La Clínica Mayo en este sentido, recomienda seguir las sugerencias dadas por la Fundación para la Artritis, como realizar ejercicios de equilibro, que te ayudará a mantenerlo evitando el riesgo de caídas.

Entre los ejercicios de equilibrio que puedes realizar se encuentra el caminar hacia atrás, pararse en una pierna o practicar tai chi. Lo recomendable es realizar este tipo de actividad tres veces por semana.

Fortalecer músculos

Esto ayudará a mantener unas articulaciones sanas. Puedes incluir ejercicios con pesas, bandas de resistencia o practicar yoga. No importa dónde los realices, ya sea en tu casa, gimnasio o al aire libre, lo importante es hacerlo regularmente sin esforzarte tanto como que te causen dolor.

Recomendaciones de la Clínica Mayo

Lo ideal a la hora de que una persona con artritis realice ejercicios, es seguir esta guía:

- Si el ejercicio es de intenso a moderado, lo recomendable es que lo practique dos horas y media. Como por ejemplo nadar o montar bicicleta.

- Si el ejercicio es intenso vigoroso, como montar bicicleta a una velocidad rápida, se recomienda realizarlo por 1 hora 15 minutos, una vez por semana.

- Pero si lo prefieres, puedes hacer una combinación de ambas. 1 minuto de actividad física vigorosa, equivale a 2 minutos de actividad física moderada.

