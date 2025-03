Estrabismo: ¿qué es y qué niños lo pueden padecer?

Suscríbete a nuestros canales

Niños y adultos pueden sufrir de estrabismo u “ojo vago”, que no es más que la ausencia de alineación entre ambos ojos. Es decir, no hay paralelismo entre ellos. Los especialistas advierten que si esta afección no se trata en la etapa infantil pueden originarse complicaciones, como la disminución o perdida de la visión.

El oftalmólogo Rafael González indica que el estrabismo es una condición que afecta a alrededor del 7% de la población infantil y, aunque es más común en niños, también puede presentarse en los adultos, asegura.

“Una persona sana tiene ambos órganos visuales alineados y su cerebro recibe dos imágenes –una igual a la otra-, que fusionan en una, y así se interpreta en la corteza cerebral. Pero cuando un ojo está desviado, esas imágenes se ven dobles y ello genera una confusión en el sistema nervioso central. Al persistir esto en el tiempo, el órgano cerebral `decide’ ignorar una de esas dos imágenes generalmente la del ojo desviado. Así, no se desarrollan las vías visuales de manera idónea, generándose la condición de ambliopía, que se conoce como ‘ojo vago`”, explica González.

Cuando no se corrige tempranamente el defecto refractivo (antes de los 7 años) es probable que la capacidad visual no se desarrolle adecuadamente. Y se vuelva permanente la ambliopía, sin posterior solución en la vida adulta del paciente.

“Lo ideal es que los pequeños reciban su primera evaluación oftalmológica antes de iniciar su vida escolar, si es que aún a esa edad no ha presentado síntomas. Si ya se observa alguna alteración entonces requiere atención inmediata”, asegura González.

Foto: Barraquer

Diagnóstico y tratamiento

La causa más común del estrabismo en niños es un defecto del ojo que se presenta como un trastorno refractivo ocular. “Los niños por naturaleza tienen el globo ocular pequeño y son hipermétropes. Pero a medida que va creciendo también van desarrollándose sus ojos, y su visión se va normalizando.

Sin embargo, hay infantes en los que esta condición de hipermetropía hace que su organismo busque compensar la reducción de la capacidad y el ojo se desvía. Estos son estrabismos clásicos que se mejoran casi siempre colocándole lentes”, afirma el especialista.

González explica que, generalmente la detección ocurre cuando el niño empieza su etapa escolar. En ella se evidencia poca facilidad o habilidad para hacer manualidades o se le dificulta ver los objetos, por lo que los coloca muy cerca de la cara.

“Las madres pueden darse cuenta de esta condición al observar que su hijo ladea la cabeza hacia un lado, tratando de compensar la falta de visión”.

El tratamiento consiste, en primer lugar, en la colocación de anteojos y la oclusión o colocación de un parche del ojo sano en caso del ‘ojo vago’. Para estimularlo y fortalecerlo.

En el caso de ser necesaria la cirugía de corrección quirúrgica del estrabismo, se trata de la recolocación de los músculos del ojo proceso.

