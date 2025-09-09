¿Existe el Lyme crónico?: especialista en enfermedades infecciosas da la respuesta a esta interrogante

Suscríbete a nuestros canales

La enfermedad de Lyme es una infección causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, transmitida principalmente por la picadura de garrapatas infectadas. Estas garrapatas suelen encontrarse en áreas boscosas o con vegetación alta, donde esperan a un huésped para alimentarse de su sangre. La infección no se transmite directamente entre personas ni por animales domésticos, sino únicamente a través de la picadura.

Los primeros síntomas suelen aparecer entre una y dos semanas después de la picadura e incluyen fiebre, dolor de cabeza, fatiga y un característico sarpullido en forma de “ojo de buey” alrededor del sitio de la picadura.

Si no se trata a tiempo, la enfermedad puede afectar las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso, causando artritis, problemas cardíacos y neuropatías. El diagnóstico temprano y el tratamiento con antibióticos son fundamentales para prevenir complicaciones graves y asegurar la recuperación completa del paciente.

Foto: news.stanford.edu

Habla el experto

Según el Dr. Jake Scott, especialista en enfermedades infecciosas en Stanford Medicine, las percepciones erróneas sobre la enfermedad de Lyme, como la noción de "Lyme crónico", pueden tener consecuencias significativas.

Estas creencias pueden llevar a diagnósticos incorrectos, tratamientos innecesarios y costosos, y un retraso en la identificación de condiciones tratables. Además, pueden generar angustia emocional en los pacientes y desviar recursos médicos que podrían utilizarse de manera más efectiva en otros casos.

Scott enfatiza que el término "Lyme crónico" no está respaldado por la evidencia médica actual. En lugar de ello, se utiliza el término "síndrome de la enfermedad de Lyme posterior al tratamiento" para describir los síntomas persistentes que algunos pacientes experimentan después de recibir el tratamiento adecuado.

Estos síntomas, como fatiga, dolor y dificultades cognitivas, son reales y debilitantes, pero no se deben a una infección bacteriana persistente. Por lo tanto, es crucial que los médicos consideren otras posibles causas tratables para estos síntomas.

Para ayudar mejor a los pacientes que creen tener "Lyme crónico", el Dr. Scott sugiere una combinación de atención médica y educación. Es fundamental escuchar y validar las experiencias de los pacientes, explicarles la naturaleza de sus síntomas y dirigirlos hacia tratamientos basados en evidencia para condiciones que puedan ser tratadas eficazmente.

