Expertos de Harvard alertan sobre los peligros de saltarse el desayuno: así afecta a tus arterias

Suscríbete a nuestros canales

Muchas personas acostumbran saltarse el desayuno sin un objetivo concreto, sino que en ocasiones la prisa por la mañana o tener poca hambre al levantarse les parece razones de peso para evitar esa primera comida del día.

Cuando esta práctica no es ocasional, sino que se convierte en un hábito, pueden presentarse algunos problemas de salud, pues por años, los científicos han señalado que el desayuno es la comida más importante del día.

¿Por qué saltarse el desayuno es contraproducente?

Investigaciones al respecto apuntan que no desayunar puede llevar a problemas de salud física, pero también, a ver mermadas habilidades y capacidades mentales, refiere el sitio web Sanitas.

Además, esta práctica puede provocar problemas de sobrepeso y obesidad, problemas estomacales y hasta existe más riesgo de desarrollar diabetes tipo o sufrir un infarto.

Freepik

Probado científicamente

Investigaciones respaldan que el desayuno es la comida más importante del día. Según Health Harvard, un estudio realizado con más de 4.000 adultos en España reveló que quienes no decidían saltarse el desayuno tenían menos probabilidades de desarrollar placas que obstruyen las arterias, mientras que quienes omitían esta comida aumentaban el riesgo de obstrucción.

“Casi el 75% de los que se saltaron el desayuno presentaron signos de acumulación de placa, en comparación con el 57% de los que comieron un desayuno abundante y el 64% de los que comieron un desayuno más liviano.

Quienes desayunaban tendían a comer de forma más saludable en general y eran menos propensos a la obesidad, la hipertensión, la diabetes o niveles de colesterol malo. Pero incluso considerando estos factores, saltarse el desayuno seguía estando vinculado a un mayor riesgo de aterosclerosis”.

Investigaciones revelan que el riesgo de aterosclerosis en personas que no desayunan es del 67%, mientras que quienes desayunan solo representan el 21%.

“Este efecto se explica por los cambios en los niveles de azúcar en sangre. Si el azúcar en sangre es inestable, puede provocar la obstrucción de las arterias. El riesgo de enfermedades cardiovasculares agudas y crónicas, especialmente el accidente cerebrovascular, también se analiza a partir de estos factores”, refiere el sitio web VinMec.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube