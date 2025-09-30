Gracias a esta rutina Sandra Bullock mantiene su figura: habla su entrenadora personal

Suscríbete a nuestros canales

Mantener una buena figura después de los 60 años no solo se trata de estética, sino principalmente de salud y bienestar. Con el paso del tiempo, el cuerpo experimenta cambios naturales: disminución de masa muscular, menor flexibilidad y un metabolismo más lento.

Realizar ejercicios de forma regular ayuda a contrarrestar estos efectos, fortaleciendo músculos y huesos, lo que reduce el riesgo de caídas y fracturas. Además, el ejercicio favorece la circulación, mejora la postura y contribuye a mantener un peso adecuado, previniendo enfermedades como la diabetes, la hipertensión o problemas cardiovasculares.

También tiene un impacto positivo en la mente, ya que promueve la liberación de endorfinas, reduciendo el estrés y mejorando el ánimo. Ejercitarse no implica rutinas intensas; caminar, nadar, practicar yoga o hacer ejercicios de resistencia ligera pueden marcar una gran diferencia.

Foto: lacapital.com.ar

Rutina de ejercicios de Sandra Bullock

Esta actriz sigue siendo un ejemplo de constancia y disciplina: gracias a su entrenamiento regular y a los métodos diseñados por Simone De La Rue, propietaria del concepto Body by Simone, ha logrado conservar un cuerpo tonificado, saludable y energético con el paso del tiempo investido de vitalidad.

La rutina de Sandra incluye una combinación de cardio, baile, pilates, yoga y ejercicios de fuerza —tanto con bandas de resistencia como con peso ligero— para trabajar todo el el cuerpo sin “volumen excesivo”.



En una sesión tipo se alternan intervalos de cardio de alta intensidad (a través de danza, saltos o cuerda), ejercicios con bandas, trabajo de fuerza localizado y estiramientos para mantener la flexibilidad.



Un ejercicio destacado es el “One-armed Superwoman press”, que ayuda a tonificar espalda, hombros y zona central.

Simone De La Rue también recomienda variar las disciplinas para no caer en el aburrimiento y para estimular el cuerpo de diferentes maneras. Sandra entrena casi todos los días, aunque deja períodos de descanso y un “cheat day” semanal.

Alimentación

Bullock practica moderación en las porciones, prioriza alimentos frescos, orgánicos y bajos en carbohidratos (evitando pan blanco, pasta blanca o arroz en exceso), y hace varias comidas pequeñas al día para mantener el metabolismo activo. También permite un día libre para disfrutar de sus comidas favoritas con flexibilidad.

