Inmersión narrativa: Los maratones de series podrían ser un aliado contra el estrés

En una era donde el entretenimiento digital se consume de forma masiva, a menudo se critica a las sesiones maratónicas de series o la lectura de libros enteros de una sola vez como un hábito poco saludable.

Sin embargo, un reciente estudio de la Universidad de Georgia (UGA) revela que la inmersión prolongada en una historia no es un mero pasatiempo, sino una herramienta potente para el bienestar emocional.

Maratón sin culpa

Pasar tu tiempo de ocio dedicado a un maratón de películas o una serie o sumergirse en la lectura de un libro de forma intensiva trae beneficios inesperados para la salud mental.

Publicados en la prestigiosa revista científica Acta Psychologica, los hallazgos de la investigación sugieren que el acto de "devorar" una narrativa de forma continua y prolongada fortalece la capacidad de la mente para utilizarla como un recurso de autoayuda.

El equipo liderado por el investigador postdoctoral Joshua Baldwin, en colaboración con investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, encuestó a más de 500 estudiantes universitarios, analizando sus hábitos de consumo de medios, ya sea a través de la lectura de libros o del visionado de series de televisión.

Impacto en la gestión emocional

Los resultados mostraron que las historias consumidas en sesiones más largas eran recordadas de manera más vívida y, lo que es más importante, desencadenaban un proceso que los investigadores denominaron "involucramiento imaginativo retrospectivo" (RII, por sus siglas en inglés).

El concepto RII se refiere a la participación mental intensa con una narrativa mucho después de que haya terminado: reviviendo escenas, creando escenarios alternativos o incluso imaginando la vida de los personajes.

El estudio encontró que el RII tiene beneficios concretos para el bienestar mental. Esta implicación mental continua no es una distracción pasiva, sino un proceso activo que parece ayudar a las personas a procesar emociones y a recuperar recursos mentales agotados por el estrés diario.

El estudio de la UGA ofrece una nueva perspectiva. Si bien el consumo de medios puede usarse como una simple vía de escape, los hallazgos sugieren que puede convertirse en una forma de autorregulación emocional.

