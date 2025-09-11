La económica fruta rica en fibra y antioxidantes que regula el nivel de glucosa en la sangre: esta es la cantidad que debes consumir al día

Suscríbete a nuestros canales

El estrés y la mala alimentación son dos causas frecuentes por la cual se eleva el nivel de azúcar en sangre, ya que, el cuerpo libera exceso de hormonas, por ende, de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

De acuerdo a la información divulgada por la Fundación española del corazón, el sedentarismo también genera diabetes, dado que, el cuerpo tarda mucho más en procesar los alimentos ricos en azúcar, por lo tanto, la insulina se acumula.

En ese sentido, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos médicos para regular el nivel de azúcar en la sangre, pero también hay alternativas a base de frutas que cumplen la misma función.

Según la información publicada por la Clínica Mayo, la manzana es una fruta con alto contenido de fibra soluble y agua que regula el nivel de azúcar en la sangre, al tiempo que refuerza el sistema inmunológico.

¿Cuántas manzanas debes consumir al día?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos manzanas al día, específicamente durante el desayuno durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales este el organismo.

Asimismo, es propicio acortar que si la persona tiene un constante descontrol en el nivel de azúcar en la sangre debe asistir a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para mantener equilibrado el nivel de glucosa en la sangre la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería realizarse un chequeo médico general durante el año.

